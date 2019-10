Neue Infos: SUV rast in Bushaltestelle -Schwerer Unfall in Lüdenscheid

Auto gerät in Gegenverkehr

+ © Popovici Der SUV krachte in das Bushaltestellen-Schild. © Popovici

[UPDATE 20.05 Uhr] Lüdenscheid - Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagnachmittag um kurz nach 17 Uhr in Lüdenscheid. Aus bislang ungeklärter Ursache krachte ein Mitsubishi-SUV gegen eine Straßenlaterne an einer Bushaltestelle. Der Fahrer wurde verletzt.