Schwerer Unfall am Straßenrand: Mann (38) von Auto erfasst 

Zu einem Unfall kam es am Mittwochabend in Lüdenscheid. (Symbolbild)

An der Lennestraße hat es am Mittwochabend einen ungewöhnlichen Unfall gegeben. Dabei wurde ein 38-Jähriger Lüdenscheider schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 73-jähriger Autofahrer aus Lüdenscheid mit seinm Opel die Lennestraße in Richtung Altenaer Straße. Etwa auf Höhe des Kindergartens Lenneteich übersah er, dass der 38-Jährige an der geöffneten Fahrertür eines Seat stand und mit dessen Fahrer - 36 Jahre aus Lüdenscheid - sprach.

Der Wagen stand nach Angaben der Polizei auf einem Parkstreifen am Straßenrand. Der 73-Jährige hatte die Situation nicht erkannt, stieß gegen die Tür und erfasste auch den 38-Jährigen, der hinter der Tür stand. Der Fußgänger wurde schwer an der Hüfte verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei 10.000 Euro.