Schwerer Unfall in A45-Nähe: Auto prallt frontal gegen Baum - Mann schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag in der Nähe der A45-Anschlussstelle Lüdenscheid ereignet. Dabei krachte ein weißer Ford Fiesta frontal gegen einen Baum.

Lüdenscheid - Auf der Brunscheider Straße in Lüdenscheid ereignete sich am Montag gegen 16 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Autofahrer war in seinem weißen Ford Fiesta in Richtung Werdohl unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte.

Der Autofahrer ist nach Angaben der Polizei schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Brunscheider Straße war für knappe 45 Minuten gesperrt und ist mittlerweile aufgehoben.

Das Auto ist nicht mehr verkehrstüchtig und musste abgeschleppt werden. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 5 000 Euro.