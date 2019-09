Schwerer Unfall am Bräuckenkreuz: Mädchen wollte noch den Bus erreichen

Rettungseinsatz

+ © picture alliance / dpa Unfall (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Lüdenscheid - Zu einem schweren Unfall ist es am Freitagmittag am Bräuckenkreuz in Lüdenscheid gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein zwölfjähriges Mädchen von einem Auto angefahren.