Schwerer Unfall auf Bundesstraße im MK: Drei Autos verwickelt

Belebte Kreuzung

+ © Markus Klümper Unfall in Brügge. © Markus Klümper

In Lüdenscheid-Brügge kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen. Bei einem schweren Autounfall an der Einmündung der Lösenbacher Landstraße zur Volmestraße (B54) sind nach ersten Erkenntnissen mehrere Menschen verletzt.

Drei Autos sind an der belebten Kreuzung kollidiert. Es entstand sehr hoher Sachschaden. An der Einsatzstelle kümmern sich die Besatzungen von zwei Rettungswagen um die Verletzten, vier Polizeibeamte kümmern sich um die Unfallaufnahme und die Regelung des Verkehrs. Der kann einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Vort Ort war auch die Feuerwehr Lüdenscheid. Die wurden alarmiert, weil an der Einsatzstelle große Mengen Betriebsmittel ausgelaufen waren. Alle beiteiligten Fahrzeuge, ein Suzuki, ein Kia und ein Lancia, müssen abgeschleppt werden. Zur Ursache des schweren Unfalls liegen bislang ebensowenig Informationen vor, wie zu den Verletzten. Wir berichten weiter.