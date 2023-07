Schwerer Unfall auf B229: Fahrer flüchtet mit komplett demoliertem Auto

Von: Fabian Paffendorf

Wie dreist ist das denn? Die Polizei fahndet nach einem Mann, der mit einem komplett demolierten Auto von der Unfallstelle flüchtete.

Lüdenscheid – Die Polizei sucht nach einem bisher unbekannten Unfallverursacher, der am Dienstag gegen 17.15 Uhr an der Talstraße (B229) mutmaßlich einen hohen Sachschaden sowie einen Personenschaden zu verantworten hatte.

Laut Polizeibericht musste zum oben genannten Zeitpunkt eine 79-jährige Lüdenscheiderin an der Kreuzung Hohfuhrstraße mit ihrem Skoda anhalten, weil vor ihr eine 75-jährige Seat-Fahrerin in Richtung Nattenberg abbiegen wollte. Ein bisher unbekannter männlicher Autofahrer sei ihr in diesem Moment dann aufgefahren, sodass laut Polizei die drei Fahrzeuge zusammengeschoben wurden. Dabei wurde die 75-Jährige leicht verletzt.

Der Unfallverursacher sowie die beiden Lüdenscheiderinnen seien dann gemeinsam auf den Parkplatz am Nattenberg gefahren. Als die Frauen die Polizei für eine Unfallaufnahme rufen wollten, sei der Mann damit nicht einverstanden gewesen. Der Unbekannte habe sich laut Bericht in sein Auto gesetzt und sei einfach in Richtung Brügge weggefahren.

Die beiden Seniorinnen erstatteten kurz darauf Anzeige auf der Wache in Lüdenscheid. Ihren Angaben zufolge habe der Unfallflüchtige einen silbergrauen Ford mit MK-Kennzeichen gefahren. Der Schaden am Auto des Unfallverursachers sei sehr hoch gewesen, wie sie der Polizei schilderten. Der Kühlergrill sei stark eingedrückt worden. Teile der Beleuchtung hätten heruntergehangen. Der Fahrer soll laut Beschreibung etwa 70 bis 75 Jahre alt und von schlanker Statur sein, graue Haare haben. Zur Unfallzeit soll er graue Oberbekleidung getragen haben.



Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat den Unfall mitbekommen? Wer kann Angaben zum Fahrzeug und zur Identität des Unfallflüchtigen machen? Hinweise nimmt die Wache in Lüdenscheid unter 023 51/90990 entgegen.