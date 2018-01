"Burglind" stürmt Lüdenscheid

An mindestens vier Stellen stürzten Bäume durch die Sturmböen auf Fahrbahnen – hier die Rahmedestraße.

[Update 16.10] Lüdenscheid - Mit Böen von bis zu 120 Stundenkilometern und reichlich Regen hat das Tief „Burglind“ am Morgen auch die Kreisstadt gestürmt. Kräfte von Polizei und Feuerwehr mussten ab 5.30 Uhr zwar zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Doch die Schwere der Schäden im Stadtgebiet blieben nach letzten Erkenntnissen gering.

Auf der Sauerlandlinie forderte ein Verkehrsunfall einen Leichtverletzten.

In den frühen Morgenstunden ereigneten sich auf der Herscheider Landstraße und auf der Werdohler Straße zwei leichte Unfälle, bei denen nach Polizeiangaben niemand verletzt wurde.

Als das Gewitter gegen 6 Uhr über Lüdenscheid hinwegzog, lösten fast zeitgleich zwei Brandmeldeanlagen aus: in der Flüchtlingsunterkunft an der Gartenstraße und im Altenheim Bonhoeffer-Straße. Gegen 9 Uhr gab es aus demselben Grund einen Brandmeldealarm im Amalie-Sieveking-Haus an der Annabergstraße.

Auf der Fontanestraße am Dickenberg hatte ein Anwohner laut Polizeibericht seinen Sperrmüll „zu früh“ an die Straße gestellt. Sturmböen rissen das Sperrgut auseinander und verteilten es auf der Fahrbahn. Dabei wurde ein Auto leicht beschädigt. Die Sperrmüllabfuhr war erst für Freitag vorgesehen.

Umgestürzte Bäume behinderten kurzzeitig den Verkehr an mindestens vier Stellen. Feuerwehrleute und Polizisten waren auf der Annabergstraße, an der Leifringhauser Straße, der Werdohler Landstraße und der Rahmedestraße mit Sicherungs- und Aufräumarbeiten beschäftigt.

A 45: Vier Autofahrer in Verkehrsunfall verstrickt

Den schwersten Zwischenfall gab es um 9.20 Uhr auf der A 45. Als Graupel sich auf der Fahrbahn in glatten Matsch verwandelte, geriet ein 33-jähriger Siegener zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid Nord und Mitte ins Schleudern, sein Wagen landete auf dem Seitenstreifen. Dort blieb der Wagen liegen.

Ein 71-jähriger Lkw-Fahrer hielt seinen Lastwagen daraufhin auf dem Seitenstreifen an, um dem Mann aus Siegen zu helfen. Zur selben Zeit befuhr ein 42-Jähriger aus Münster den mittleren Fahrstreifen. Bei einem Wechsel auf die linke Spur geriet auch sein Kleintransporter ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen die beiden Fahrzeuge.

Der Personenwagen und der Kleintransporter wurden durch die Wucht des Aufpralls aufs Dach geschleudert. Bei dem Unfall wurde der Beifahrer des Münsteraners, ein 34 Jahre alter Mann aus Havixbeck, leicht verletzt.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autobahnpolizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf mindestens 53 000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Rettungskräfte der Feuerwehr bargen den Verletzten und streuten ausgelaufene Kraftstoffe ab.

Kurz nach diesem Unfall ereignete sich an derselben Stelle eine weitere Kollision, bei der ein 38-jähriger Niederländer mit seinem Auto ebenfalls in die Böschung geriet. Dieser Fahrer blieb unverletzt.

Der Ruhrverband warnte wegen Lebensgefahr durch umstürzende Bäume vor Fußmärschen an den Talsperren und in Wäldern und sperrte einzelne Wege ab. Die Bestandsaufnahme der Schäden sei erst nach Abzug des Sturmtiefs möglich.