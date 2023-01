Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern: Lüdenscheider unter Anklage

Von: Olaf Moos

Teilen

Symbolbild © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Ein 37-jähriger Lüdenscheider soll drei Jahre lang die Tochter seiner Lebensgefährtin sexuell missbraucht haben. Ab Donnerstag nächster Woche muss er sich deshalb vor der 1. großen Jugendkammer des Landgerichts Hagen verantworten.

Lüdenscheid - Wie aus einer Mitteilung des Landgerichts hervorgeht, wohnte der Mann mit seiner Lebensgefährtin in eheähnlicher Gemeinschaft. An den Wochenenden hielt sich nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft auch die Tochter der Frau in dem Haushalt auf. Wie es weiter heißt, soll sich der Angeklagte in der Zeit zwischen Sommer 2016 und Mitte 2019 in mindestens acht Fällen sexuell massiv an dem 2008 geborenen Kind vergangen haben.

Der Mann hat die Vorwürfe im Ermittlungsverfahren bestritten. Laut Landgericht ist er bislang nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten und befindet sich auf freiem Fuß. Die Hauptverhandlung ist öffentlich.

Die Jugendkammer tagt als Jugendschutzgericht. Den Vorsitz für Richter Jörg Weber-Schmitz. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage anberaumt.



Die Hauptverhandlung beginnt am Donnerstag um 9.30 Uhr im Saal 201 des Hagener Landgerichts. Er wird fortgesetzt am 9., 16. und 24. Januar, jeweils um 9.30 Uhr.