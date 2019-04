Maskierter Räuber überfällt Tankstelle

Lüdenscheid - Schwerer Raubüberfall auf eine Tankstelle in Lüdenscheid: Der bewaffnete Täter flüchtete in unbekannte Richtung, die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag betrat gegen 22.45 Uhr ein bislang unbekannter Täter die Tankstelle an der Altenaer Straße, Ecke Bahnhofsallee. Der Maskierte bedrohte den Angestellten, der sich zu diesem Zeitpunkt in im Tankstellengebäude aufhielt, mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld.

Nachdem der Täter es erhalten hatte, flüchtete er nach Angaben der Polizei zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos. Das Opfer blieb unverletzt.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

1,90 bis 1,95 Meter groß

akzentfreies Deutsch

maskiert, dunkle Jacke mit Fellkragen

schwarze Jogginghose

rote Basecap

schwarze Sporttasche mit roten Streifen

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter Tel. 0 23 51/9 09 90 entgegen.