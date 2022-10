Schwerer Motorrad-Unfall auf B229 in Lüdenscheid: Hubschrauber landet

Von: Jan Schmitz

Teilen

Unfall auf der B229 in Lüdenscheid. © Cedric Nougrigat

Ein schwerer Motorradunfall hat am Sonntagmittag auch in Lüdenscheid für die Sperrung einer Bundesstraße gesorgt.

Am Sonntagmittag gegen 14 Uhr ist es auf der B229 (Talstraße) in Lüdenscheid aus bislang ungeklärter Ursache zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Unfall ereignete sich in einer langgezogenen Kurve etwa in Höhe der Hausnummer 116, wo es bereits in der Vergangenheit häufiger zu schweren Unfällen gekommen ist.

Nach ersten Informationen von der Unfallstelle fuhr ein Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Renault Captur auf und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu, über deren Schwere zunächst keine Angaben gemacht wurden. Die Polizei sperrte die Unfallstelle ab. Rettungsdienst und Feuerwehr waren ebenfalls rasch vor Ort. Aufgrund der unklaren Lage wurde der Rettungshubschrauber angefordert, der kurz darauf auf der Talstraße landete.

Der verletzte Motorradfahrer wurde vor Ort erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Hubschrauber konnte die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne verletzte Personen aufzunehmen. Die Feuerwehr musste Betriebsmittel abstreuen. Nach der Unfallaufnahme wurde die B229 wieder für den Verkehr freigegeben.

Bereits am Vormittag hatte es auf der B236 einen schweren Motorradunfall gegeben. Der Biker starb.