Katastrophe knapp entgangen: Schwerer Unfall auf der A 45 

Lüdenscheid - Bei einem schweren Verkehrsunfalls auf einer Autobahnbrücke der A 45 bei Lüdenscheid sind die Beteiligten nur knapp einer Katastrophe entgangen. Sowohl ein Lkw als auch ein Pkw sind auf der Brücke von der Fahrbahn abgekommen und die in die Leitplanke geknallt, die gehalten hat und den Sturz in die Tiefe verhinderte.

Glück im Unglück hatten die Beteiligten bei einem schweren Unfall auf der Sauerlandlinie am frühen Samstagabend. Gegen 17.50 Uhr kollidierten nach Angaben der Polizei auf der Autobahnbrücke Schlittenbach kurz hinter der Anschlussstelle Lüdenscheid in Richtung Frankfurt ein Auto, das auf der linken Fahrspur unterwegs war, und ein Lastwagen auf der rechten Fahrspur.

Nach Angaben von Zeugen lenkte ein 62-jähriger Mann aus Plettenberg seinen VW vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Hier allerdings fuhr zur gleichen Zeit ein 53-jähriger aus Brachbach in einem Lkw. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß.

Durch den Aufprall geriet der VW aus dem Märkischen Kreis ins Schleudern, prallte gegen die rechte Leitplanke und wurde von dort wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei wurde die Beifahrerin aus Plettenberg leicht verletzt.

Der 7,5-Tonner aus Altenkirchen drehte sich durch die Wucht des Zusammenstosses, prallte erst gegen die Mittelschutzplanke und anschließend ebenfalls gegen die rechte Leitplanke. Diese verformte sich zwar stark, hielt den Kräften aber stand und verhinderte so den möglichen Sturz in die Tiefe.

+ © Feuerwehr Lüdenscheid Von der Leitplanke prallte der Lkw zurück auf die Fahrbahn, kippte und blieb auf der Seite liegen. Dabei verlor der Lkw, der Reifen geladen hatte, die Heckklappe des Aufliegers, so dass etliche Reifen auf der Fahrbahn landeten. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Teile der Fahrzeuge und der Ladung auch auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Für die Bergungsarbeiten blieb die Sauerlandlinie bei Lüdenscheid in Fahrtrichtung Frankfurt bis kurz vor 21 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Lüdenscheid umgeleitet. Polizeibeamte in einem Hubschrauber fertigten Luftbildaufnahmen an. Den Lkw stellten die Polizeibeamten sicher.

Die Lüdenscheider Feuerwehr war mit dem Rüstzug etwa eine Stunde im Einsatz, unter anderem um die Unfallstelle abzusichern, aufgelaufene Betriebsmittel abzustreuen und die Batterien der Autos abzuklemmen. Den Verletzten übergaben die Feuerwehrleute dem Rettungsdienst.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 70 000 Euro.

„Das hätte auch weit schlimmer ausgehen können“, sagte ein Sprecher der Lüdenscheider Feuerwehr – nicht zuletzt, weil der Unfall mitten auf der Brücke passiert sei.