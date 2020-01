Mann (25) gerät auf A45-Zubringer in Gegenverkehr - Sekundenschlaf schuld?

Die Unfallstelle an der L692 bei Lüdenscheid. Rettungskräfte kümmern sich um die Verletzten.

Lüdenscheid - Auf dem Autobahnzubringer zur Auffahrt Lüdenscheid-Nord ist es am Dienstagmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Schwerer Unfall auf dem Autobahnzubringer zur A45 in Lüdenscheid.

Beim Frontalzusammenstoß wurden drei Personen verletzt, darunter ein Kind.

Die Polizei in Lüdenscheid sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

Update 16.10 Uhr: Die Vollsperrung der L692 wurde gegen 16 Uhr wieder aufgehoben. Die Polizei hat zudem soeben eine Abschlussmeldung zum schweren Unfall veröffentlicht:

Demnach befuhr ein 25-jähriger Mann aus Lüdenscheid die L692 und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem Pkw einer 37-jährigen Frau, die - mit ihrer siebenjährigen Tochter im Fahrzeug - schwer verletzt wurde.

+ Die Unfallstelle an der L692 bei Lüdenscheid. Rettungskräfte kümmern sich um die Verletzten. © Cedric Nougrigat Der Lüdenscheider als auch die 37-jährige Frau aus Altena mussten aus ihren Fahrzeugen durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden. Die Altenaerin und ihre Tochter wurden dem Klinikum Lüdenscheid zugeführt. Der Lüdenscheider mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Dortmund ausgeflogen.

Der schwarze Seat des Unfallverursachers wurde sichergestellt, der schwarze Kia der Frau abgeschleppt. Der Sachschaden ist bisher nicht abschließend bezifferbar.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen (Tel. 02351/90990).

Update 14.47 Uhr: Rettungshubschrauber bringt Verletzten in Spezialklinik

Der Rettungshubschrauber hat die Unfallstelle an der L692 mittlerweile verlassen. An Bord ist der schwer verletzte Unfallfahrer. Der 25-jährige Mann aus Lüdenscheid wird nun in eine Spezialklinik gebracht. Die L692 ist zwischen Autobahn und Heedfelder Landstraße weiterhin gesperrt. Wie lange die Sperrung noch andauert, stehe noch nicht fest, sagte ein Polizeisprecher.

Update 14.25 Uhr: Der Einsatzleiter berichtet von zwei eingeklemmten Personen

Gegen 14.20 Uhr ist der Rettungshubschrauber auf der L692 gelandet, um den verletzten Fahrer in eine Spezialklinik zu fliegen. Der Mann war zuvor aus seinem Seat befreit worden. Das Fahrzeug wurde dafür durch die Feuerwehr auseinandergeschnitten.

+ Der Rettungshubschrauber ist gelandet. © Cedric Nougrigat Einsatzleiter Dunkel erklärte gegenüber unserer Zeitung, dass bei dem Unfall zwei Personen eingeklemmt worden waren. Beide mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Demnach gibt es zwei Schwerverletzte und ein leichtverletztes Kind.

Update 13.55 Uhr: Notarzt fordert Rettungshubschrauber an

Nach Informationen von der Unfallstelle haben die Einsatzkräfte aufgrund der schweren Verletzungen des Unfallverursachers einen Rettungshubschrauber angefordert. Er soll in diesen Minuten an der L692 landen.

Zudem gelten eine Frau als schwer und ein Kind (7) als leicht verletzt. Rettungskräfte kümmern sich um die Verletzten.

Der Unfall ereignete sich in Höhe der Firma Wehberg Safety. Bei den beteiligten Fahrzeugen handelt es sich um einen Seat Ibiza und einen Kia Sportage.

Nach unbestätigten Informationen von der Unfallstelle gab der Seat-Fahrer an, in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein.

Update 13.44 Uhr: Frontalzusammenstoß aus bislang ungeklärter Ursache

Es gibt eine erste Rückmeldung von der Unfallstelle. Demnach war ein Autofahrer gegen 13.15 Uhr auf der L692 in Richtung Lüdenscheid unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Kia einer Frau zusammen. In dem Fahrzeug befand sich auch ein siebenjähriges Kind.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Unfallverursacher und die Kia-Fahrerin schwer verletzt. Das Kind erlitt nach Polizei-Angaben einen Schock und gilt als leicht verletzt. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wird durch die eingesetzten Rettungskräfte befreit.

Die L692 - der Autobahnzubringer zur A45 - ist derzeit zwischen Autobahn und Heedfelder Straße in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt.

Erstmeldung: Schwerer Frontal-Unfall in Lüdenscheid: Vollsperrung auf A45-Zubringer - Person eingeklemmt

Der Unfall ereignete sich nach ersten Informationen um 13.15 Uhr auf der L692 in Höhe Dickenberg. Zwei Autos sollen dort frontal zusammengestoßen worden sein. Die Straße ist derzeit und bis auf Weiteres in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren.

Laut Polizei wurde eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungswagen und Notarzt sind alarmiert.

Erst vor einigen Wochen am 10. Dezember war es unweit der Stelle zu einem Frontal-Unfall gekommen. Damals wurden zwei Autofahrer verletzt.

