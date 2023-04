Schwere Vorwürfe gegen Imbiss-Chef (32) aus Lüdenscheid

Von: Olaf Moos

Ein ehemaliger Imbissbetreiber aus Lüdenscheid muss sich ab Dienstag vor der 1. großen Wirtschaftsstrafkammer des Hagener Landgerichts verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Steuerhinterziehung in insgesamt 15 Fällen vor.

Lüdenscheid - Der 32-Jährige hat nach Auskunft des Landgerichts einen Imbissbetrieb in Lüdenscheid gehabt. In seinen Steuererklärungen für die Jahre 2016 bis 2019 soll er nach Erkenntnissen der Ermittler seine erwirtschafteten Gewinne zu niedrig angegeben haben. Damit, heißt es in der Anklageschrift, habe er dem Staat Einkommensteuern und Solidaritätszuschläge in Höhe von 376.500 Euro vorenthalten.

In den Jahren 2014 bis 2018 soll der Angeklagte zudem knapp 230.000 Euro zu wenig Gewerbesteuer gezahlt haben, weil er tatsächliche Gewinne nicht vollständig angegeben hat. Auch seine Umsatzsteuererklärungen für die Jahre 2014 bis 2018 sollen falsch gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Lüdenscheider Einkommen-, Gewerbe- und Umsatzsteuern in Höhe von insgesamt 764.000 Euro hinterzogen hat. Laut Abgabenordnung droht dem Angeklagten eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

Der Angeklagte ist nach Mitteilung des Landgerichts nicht vorbestraft. Er lässt sich verteidigen von den Rechtsanwälten Sascha Bannholzer aus Duisburg und Marcus H. Weiß aus Düren.

Für den Prozess hat die 1. große Wirtschaftsstrafkammer fünf Verhandlungstage anberaumt. Die Hauptverhandlung beginnt am 4. April um 9.30 Uhr im Saal 101 des Landgerichts und wird fortgesetzt am 20., 24. und 26. April sowie mit der Urteilsverkündung am 4. Mai, jeweils um 9.30 Uhr