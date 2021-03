Schwere Beute im MK: Metalldiebe klauen 20 Tonnen Kupfer

Fleißige Hände, genug Zeit und Ortskunde – das waren die Zutaten, mit denen unbekannte Diebe am zurückliegenden Wochenende einen großen Beutezug auf dem Gelände der Firma Le Bronze alloys (früher Busch-Jäger Metall) an der Altenaer Straße machten. Die Täte klauten nach Angaben der Polizei 20 Tonnen reines Kupfer.

Lüdenscheid - Wie es heißt, müssen die Einbrecher stundenlang beschäftigt gewesen sein. Zunächst zerschnitten sie die schweren Rollen in der Lagerhalle des Metallwarenherstellers in handliche Stücke und transportierten sie zu Fuß über das Gelände des benachbarten Kleingartenvereins Schafsbrücke am Langenohler Weg ab.

Dort hatten die Metalldiebe offenbar einen Lastwagen abgestellt, mit dem sie nach getaner „Arbeit“ unerkannt verschwanden.

Der Einbruchdiebstahl geschah in der Zeit zwischen Samstag- und Montagmorgen. Die Spurensicherer der Polizei hatte offenbar allerhand zu tun.

Die Ermittler bitten dringend um Zeugenangaben, besonders im Hinblick auf das Transportfahrzeug der Diebe. Es gilt als nicht ausgeschlossen, dass die Gesuchten ihren Lastwagen im Tatzeitraum mehrmals be- und entladen haben.

Hinweise erbittet die Polizei Lüdenscheid unter der Rufnummer 90 99 0.