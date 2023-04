Schwarzes Kapitel der Wilhelmstraße in Lüdenscheid

Von: Bettina Görlitzer

Etliche jüdische Geschäfte gab es 1933 auch in Lüdenscheid – bei einem Gedenkrundgang zum 90. Jahrestag des Boykotts jüdischer Geschäfte wurde an die Schicksale der Familien erinnert. © görlitzer

Bei einem Rundgang durch die Wilhelmstraße erinnerten die Gesellschaft für Christlich-jüdische Zusammenarbeit und der Gedenkzellen-Verein an den Boykott jüdischer Geschäfte vor 90 Jahren.

Lüdenscheid – Einen Stadtrundgang der besonderen Art erlebten am Samstag rund 20 Lüdenscheider: Sie begaben sich am 90. Jahrestag des Boykotts jüdischer Geschäfte, zu dem die Nationalsozialisten am 1. April 1933, nur wenige Monate nach ihrer Machtergreifung, aufgerufen hatten, auf die Spuren jüdischen Lebens in der Bergstadt. Eingeladen hatten dazu die Gesellschaft für Christlich-jüdische Zusammenarbeit und der Gedenkzellen-Verein.

Es gab zwischen Sternplatz und der Gedenktafel an der Rückseite der Stadtbücherei – dort, wo sich einst der Betsaal der jüdischen Gemeinde befand – fünf Stationen, an denen verschiedene Redner das Wort ergriffen. Besonders im Fokus standen exemplarisch drei Geschäftshäuser an der Wilhelmstraße, in denen sich 1933 vier Geschäfte im Besitz von jüdischen Familien befanden. Auf der Grundlage der Recherchen von Hans-Ulrich Dillmann für sein Buch „Schicksale der Jüdinnen und Juden aus Lüdenscheid“ erinnerten Rolf Breucker, Jürgen Wurster und Dillmann selbst an die Mitglieder dieser Familien und ihre Lebenswege. Nur die wenigsten haben den Holocaust überlebt.

So waren an der Wilhelmstraße 36 sowohl das Schuhhaus Koopmann als auch das Textilhaus Schwerin ansässig. Weitere Textilgeschäfte waren an der Wilhelmstraße 42 – „Robert Stern“ im Besitz von Familie Behrend – und an Wilhelmstraße 58, „Strauß & Schiff Nachf.“ im Besitz der Familien Moses und May. Direkt vor diesen Häusern zu hören, wie Menschen, die dort einst lebten, arbeiteten und Teil der Stadtgesellschaft waren, durch die Nationalsozialisten zuerst ihrer Lebensgrundlage und ihrer Rechte beraubt und schließlich oftmals ermordet wurden, machte mehr als deutlich, wie sehr dieses Kapitel der deutschen Geschichte auch die Stadt Lüdenscheid entscheidend prägte.

Rundgang zeigte nicht nur die Schicksale hinter den Opferzahlen

Hella Goldbach, Vorsitzende der christlich-jüdischen Gesellschaft, sprach die abschließenden Worte an der Gedenktafel. Sie erinnerte an weitere Eckdaten der systematischen Judenverfolgung durch das NS-Regime und die Lüdenscheider Opfer. Außerdem bedankte sich bei den Teilnehmern, die dem nasskalten, ungemütlichen Wetter am Samstag zum Trotz, an den Tag erinnern wollte, an dem der Holocaust seinen Anfang nahm.

Dieser Rundgang zeigte nicht nur Schicksale hinter den Opferzahlen auf, sondern verortete diese Menschen mitten in der Stadt, die heute auf den ersten Blick keine Spuren jüdischen Lebens mehr trägt. So wird Geschichte greifbar und erlebbar – ein guter Weg, um Erinnerung und Gedenken lebendig zu halten, wenn Zeitzeugen immer weniger werden.