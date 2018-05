Schutzstreifen für Fahrradfahrer entlang der Parkstraße

Lüdenscheid - Es ging um eine grundsätzliche Kursbestimmung. In welche Richtung driftet die Radverkehrsplanung in der Lüdenscheid?

Diese übergeordnete Fragestellung dominierte in dieser Woche die Sitzung des Arbeitkreises Nahmobilität. Oder anders ausgedrückt: Sollen sich in Lüdenscheid die Bedingungen für Fahrradfahrer Stück für Stück verbessern?

Ja, das sollen sie, so der letztlich einhellige Tenor im Arbeitskreis. Zur Erinnerung: Der Arbeitskreis Nahmobilität existiert seit einigen Jahren. In dem Gremium bemühen sich Bürger, Verwaltungsvertreter und Lokalpolitiker um eine Verkehrsplanung, die auch den Interessen von Fußgängern und Radfahrern dient – wobei die Belange der Pedaleure momentan im Vordergrund stehen.

An den jüngsten Erfolg in diesem Kontext wies bei der Arbeitskreissitzung noch einmal Nina Niggemann-Schulte von der städtischen Verkehrsplanung hin. Gemeint ist die im Herbst 2017 erfolgte dauerhafte Freigabe von Rathaus-und Sternplatz für Radfahrer. Diese Umstellung habe zu keinen Problemen oder Unfällen geführt, so das klare Positiv-Fazit von Niggemann-Schulte.

Eine weitere fahrradfreundliche Idee – die Markierung eines Schutzstreifens für Radfahrer entlang der Parkstraße – hat indes zu Anwohner-Protesten geführt. Bei denen geht es auch um einen befürchteten Wegfall von Auto-Stellplätzen. Besagter Schutzstreifen – quasi eine Art Light-Version eines Radwegs, die nur 1,50 Meter Breite misst und einen Teil der Fahrbahn einnimmt – sollte ursprünglich talabwärts auf der rechten Seite Richtung Brügge führen.

Nun aber haben sich die Arbeitskreis-Aktiven zunächst auf eine neue Variante geeinigt, die auch bei der nächsten Tagung des Bau- und Verkehrsausschusses zur Diskussion steht. Danach soll ein Schutzstreifen für Radler künftig von Brügge aufwärts auf der rechten Seite der Parkstraße Richtung Stadt führen. Und zwar weitgehend durchgängig.

Wo das nicht möglich ist, sollen auf dem Asphalt Hinweiszeichen aufgebracht werden – um Autofahrer an eventuellen Radverkehr zu erinnern. Keiner im Arbeitskreis, der sich diesem Vorgehen nicht anschließen mochte. Hans Jürgen Badziura vom städtischen Fachdienst Umweltschutz und Freiräume fasste dabei zusammen, was viele zuvor schon in ähnlicher Form gesagt hatten: „Wir sollten jetzt wirklich ein Zeichen zugunsten des Radverkehrs in Lüdenscheid setzen.“