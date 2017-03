Schutzgeld-Prozess: Verhandlungstermine bis Anfang August

Lüdenscheid - Der Schutzgeld-Prozess zieht sich weiter unwägbar in die Länge. Seit der Mönchengladbacher Strafverteidiger Rainer Pohlen den Automatenaufsteller Murat S. vertritt, rollt die 4. große Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Heike Hartmann-Garschagen einen Anklagevorwurf nach dem anderen neu auf.

Es geht Pohlen darum, in mühsamer Kleinarbeit entlastendes Material aus Zeugenaussagen zu sammeln. Derweil haben die Richterinnen vorsorglich Verhandlungstermine bis Anfang August anberaumt.

Nach wiederholten vergeblichen Versuchen, eine junge Zeugin aus Köln vor Gericht zu den Vorgängen in dem griechischen Café am Rathausplatz zu vernehmen, erscheint die 31-Jährige endlich – und kann dann doch nichts zur Wahrheitsfindung beitragen. Sie wisse, um welche Party es geht, sagt sie zur erstaunten Richterin. „Aber ich war da gar nicht drin.“

Auch der Schuss in dem Wettbüro am Rathausplatz am 3. September 2015 wird erneut zum Thema des Prozesses. Diesmal sagt die Schwester des Hauptangeklagten aus, die wegen Mittäterschaft bei Automatengeschäften bereits verurteilt ist. Filiz S. will „hier mal deutlich klarstellen“, dass sie von ihrem Bruder nicht beauftragt worden sei, Überwachungsvideos aus dem Wettbüro zu holen, um Beweismaterial verschwinden zu lassen. „Ich hatte an dem Tag keinen Kontakt zu Murat, der hatte sein Handy abgeschaltet.“

Lesen Sie hier mehr zum Schutzgeld-Prozess

Bleibt noch die Frau des Automatenaufstellers. Sie ist nicht standesamtlich mit ihm verheiratet, „nur nach Art des Islam“, sagt sie. „Zur Trauung ist es wegen der Inhaftierung nicht mehr gekommen.“ Als Verlobte hatte sich die Frau bislang auf ihr Schweigerecht berufen, jetzt will sie plötzlich doch aussagen. Auch sie entlastet den Hauptangeklagten in Sachen Pistolenschuss erwartungsgemäß.

Der Prozess wird am Donnerstag um 9.30 Uhr im Saal 201 fortgesetzt.