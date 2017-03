Schutzgeld-Prozess mutmaßlich vor dem Ende

Lüdenscheid - Aus Sicht der Kammer ist nun alles geklärt. Es könnte plädiert werden. Die Vorsitzende Richterin startet einen erneuten Versuch. „Können wir die Beweisaufnahme schließen?“ Die Verteidiger des Automatenaufstellers haben Einwände. Rechtsanwalt Kaufmann: „Ich habe hier noch einen Beweisantrag.“ Sein Kollege Aßhauer ruft: „Ich auch!“ Verteidiger Salzmann ergänzt: „Und ich auch!“

Auf dem Gerichtsflur wartet der ehemalige Betreiber der Döner-Bude an der Wilhelmstraße. Er hatte der Kammer (wie berichtet) per Fax mitgeteilt, noch einmal aussagen zu wollen.

Bekanntlich gilt der Zeuge als derjenige, der Ende 2014 in einem großen griechischen Café am Rathausplatz eine teure Party des Hauptangeklagten gestört und letztlich für deren frühzeitigen Abbruch gesorgt hat. Im Prozess sagte er ursprünglich aus, von Murats Schlägern verprügelt und von ihm um 5000 Euro „Strafgeld“ erpresst worden zu sein.

Laut Michael Aßhauer ist die Aussage des Zeugen „unerlässlich, um klar zu stellen, dass keine unberechtigten Forderungen durch unseren Mandanten erhoben wurden“. Und um jedem Verdacht vorzubeugen, soll im Falle einer Ablehnung überprüft werden, dass der Dönermann vor seiner neuerlichen Aussage „nicht unter Druck gesetzt wurde“, so Aßhauer.

Verteidiger Dieter Kaufmann beantragt, eine Drogenberaterin des Wuppertaler Krankenhauses in den Zeugenstand zu rufen. Ihr habe Murat S. von jahrelangen Drogen- und Alkoholexzessen berichtet.

Staatsanwalt Axel Noelle fasst sich in seiner Entgegnung kurz. „Ich halte beide Anträge für unzulässig.“ Ein Prozessbeobachter kommentiert später die Rolle des Dönermanns. „Der soll wohl so oft aussagen, bis er sagt, was die Verteidiger hören wollen.“ Mit einem weiteren Beweisantrag soll die Krankenakte des Automatenaufstellers aus dem Wuppertaler Gefängnis beigezogen und erörtert werden.