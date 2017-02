Schutzgeld-Prozess: Misstrauische Nachfragen der Richterin

Lüdenscheid - Es geht immer noch um die Weihnachtsfeier 2014 in einem großen Café am Rathausplatz. Und darum, dass ein Dönerbuden-Betreiber für Streit und Sachschäden gesorgt und dem Veranstalter Murat S. Umsatzverluste beschert hat. Darauf stürzen sich die Verteidiger des Automatenaufstellers – und bieten weitere Zeugen auf, um den Vorwurf der räuberischen Erpressung zu entkräften.

Sie wollen dabei gewesen sein, als der Streit in dem Café eskalierte. Ob es eine 29-jährige Hausfrau ist oder ein arbeitsloser Mann (28), der vorgibt, Murat „nur vom Sehen“ zu kennen – sie provozieren Richterin Heike Hartmann-Garschagen zu misstrauischen Nachfragen. Denn die Aussagen stimmen auffallend überein, wirken einstudiert und offenbaren doch teils Widersprüche.

Auch ein 25-jähriger Arbeitsloser aus Plettenberg, der als Zuschauer seit Ende Mai Dauergast in dem Prozess ist, will seinen Beitrag zur Entlastung des Hauptangeklagten leisten – obwohl er den „nicht so gut“ kennt, wie er sagt. Die Richterin hakt nach. „Sie sind doch fast täglich da!“ Der Zeuge: „Darf ich das nicht, ist das ‘ne Straftat?“ Die Richterin: „Einfach aus Interesse, um zu sehen, wie ein Strafverfahren läuft?“ Der Zeuge: „Genau!“.

Übereinstimmend auch die Schilderung, wie Murat S. in einem Hinterzimmer des Cafés Kokain geschnupft hat. Das passt zu dessen Behauptung, er habe Drogen konsumiert.

Der Prozess wird am 14. Februar um 9.30 Uhr fortgesetzt.