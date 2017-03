Schutzgeld-Prozess: Anwälte scheitern mit Anträgen

Lüdenscheid - Die Verteidiger des Hauptangeklagten schaffen es offensichtlich, den Prozess mit immer neuen Finten und Anträgen weiter in die Länge zu ziehen. Doch inhaltlich treten sie offenbar auf der Stelle. Auch am jüngsten Verhandlungstag scheitern sie mit diversen Vorstößen am Widerstand der Kammer.

So hatte Verteidiger Rainer Pohlen gefordert, den ehemaligen Betreiber einer Dönerbude an der Wilhelmstraße abermals in den Zeugenstand zu holen. Der Zeuge hatte den Automatenaufsteller bekanntlich bezichtigt, ihn geschlagen und um Geld erpresst zu haben. Doch die Richterinnen weisen den Antrag auf erneute Vernehmung zurück.

Daran ändert sich zunächst auch nichts, als plötzlich ein in türkischer Sprache handschriftlich verfasstes Fax beim Gericht landet, in dem der Döner-Mann den Wunsch äußert, noch einmal aussagen zu dürfen. Im übrigen bleibt bislang schleierhaft, ob das Fax tatsächlich von dem Zeugen stammt.

Murats Verteidiger haben den psychiatrischen Gutachter Dr. Pedro Faustmann zudem als befangen ablehnen wollen. Angeblich habe der Wissenschaftler den Lüdenscheider nicht richtig untersucht. Auch diesen Antrag schmettert die Kammer ab. Darauf lehnen die Verteidiger die komplette Kammer als befangen ab. Auch dieser Antrag wird von der Ersatzkammer abgewiesen.

Statt des gerichtlich bestellten Gutachters wollen die Rechtsanwälte des Automatenaufstellers nun den Chefarzt der neurologischen Abteilung des Justizvollzugskrankenhauses (JVK) vernehmen lassen. Dem hatte ihr Mandant angeblich ausführlich über seinen Drogen- und Alkoholmissbrauch berichtet. Bei der Recherche finden die Richterinnen heraus: Es gibt im JVK überhaupt keine neurologische Abteilung.

Der Schutzgeld-Prozess wird am Dienstag um 14 Uhr im Saal 201 des Landgerichts fortgesetzt.