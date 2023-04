Schutz vor der Sprengung: Sparkasse sichert immer mehr Geldautomaten

Vorgaben von Land und Bund

Das Gebäude des SB-Standortes der Sparkasse in Heedfeld war nach der Geldautomatensprengung völlig verwüstet. Damit in Zukunft zumindest das Gebäude geschützt wird, soll der neue Automat in einer separaten Rotunde stehen.

Die Zahl der Geldautomatensprengungen in Deutschland ist seit einigen Jahren außergewöhnlich hoch, auch im Märkischen Kreis kommt es immer wieder zu Vorfällen. Im Januar 2022 sprengten Unbekannte den SB-Automaten der Sparkasse in Heedfeld und beschädigten dabei das Gebäude so stark, dass eine weitere Nutzung nicht mehr möglich war. Vor wenigen Wochen wurde auch die Filiale der Volksbank in Kierspe bei einer Sprengung zerstört, zwei Bewohner des Gebäudes erlitten einen Schock. Bund und Länder fordern nun die Banken zum Handeln auf, diese sehen die alleinige Verantwortung jedoch nicht bei sich.

Lüdenscheid – Die Innenministerien von Bund und Ländern forderten kürzlich sofortige Investitionen in Schutzmaßnahmen. Sollte dies auf freiwilliger Basis nicht geschehen, werde „eine gesetzliche Pflicht der Hersteller und Betreiber der Geldautomaten zur Umsetzung geeigneter Schutzmaßnahmen notwendig“, sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) dem „Handelsblatt“ vom Dienstag. Ähnlich äußerten sich gegenüber der Zeitung demnach auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und andere Ressortchefs. Die Kreditwirtschaft sei „in der Verantwortung, diese Maßnahmen schnell und konsequent umzusetzen“, sagte Faeser.

Vom Dachverband der deutschen Kreditwirtschaft, in dem Sparkassen und Banken zusammengeschlossen sind, ernteten die Innenministerien Kritik. Eine gesetzliche Regelung werde der grundsätzlichen Aufgabenverteilung des staatlichen Gemeinwesens nicht gerecht. Der Schutz der Bargeldversorgungsinfrastruktur könne nur gemeinsam mit Politik und Strafverfolgungsbehörden gelingen.

Maßnahmen bereits umgesetzt

Auch bei der Sparkasse an Volme und Ruhr herrscht leichtes Unverständnis gegenüber den Äußerungen der Politik, allerdings nicht, weil man die Maßnahmen nicht umsetzen möchte, im Gegenteil. „Schon lange vor der Sprengung unseres SB-Standortes in Heedfeld im Januar 2022 folgte die Sparkasse an Volme und Ruhr den Empfehlungen des Landeskriminalamtes zur Vermeidung von Spreng-Attacken. Mittlerweile sind alle Geldautomaten-Standorte gemeinsam mit der Polizei bewertet worden. Anschließend sind konkrete Maßnahmen zur Vermeidung von Spreng-Attacken abgeleitet und auch umgesetzt worden“, erklärt Volker Schnippering, Pressesprecher der Sparkasse an Volme und Ruhr. Man habe also viele Maßnahmen und Empfehlungen der Länder bereits umgesetzt und sehe auch die Notwendigkeit: „Das ist superproblematisch“, sagt Schnippering zu Geldautomaten in Wohngebäuden und der damit verbundenen Gefährdung der Anwohner. Man versuche vor allem zu verhindern, dass Gebäude beschädigt werden oder Personen zu Schaden kommen. „In Heedfeld laufen die Planungen, den neuen Geldautomaten in einer freistehenden Rotunde zu platzieren“, erklärt er, so werde bei einem erneuten Sprengversuch wenigstens kein Gebäude zerstört. Alle SB-Automaten der Sparkasse in Lüdenscheid, Halver, Schalksmühle und Herscheid seien zudem von 23 bis 6 Uhr geschlossen, ebenfalls eine umgesetzte Empfehlung des Innenministeriums. „Weitere Sicherungsmaßnahmen sind an den Geldautomaten-Standorten erfolgt und werden laufend entsprechend der Empfehlungen von Landeskriminalamt und Polizei ergänzt“, erklärt Schnippering, welche Maßnahmen an welchen Automaten genau umgesetzt wurden, wolle man „aus verständlichen Gründen“ nicht verraten.

Die SB-Standorte in Lüdenscheid, Halver (Foto), Schalksmühle und Herscheid sind nachts geschlossen.

Auch die Volksbank in Südwestfalen setzt die empfohlenen Maßnahmen je nach Standort um. „Einen hundertprozentigen Schutz gegen kriminelle Banden wird es nie geben“, weiß Pressesprecher Benjamin Sekavcnik, „aber wir haben alle relevanten Themen und Möglichkeiten im Blick und in der Anwendung.“ Sehr hilfreich sei es auch, wenn die Bevölkerung auffällige Aktivitäten und Bewegungen rund um Geldautomaten-Standorte, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, unmittelbar der Polizei meldet, erklärt Sekavcnik.

„Das gilt auch für die Bankfilialen, die heutzutage kaum noch überfallgefährdet sind“, berichtet der Pressesprecher. „Täter werden dort beobachtet und wissen, dass kein Kassierer ihnen auf die Schnelle Bargeld aushändigen kann. Geldausgabe findet heutzutage immer mit Zeitverzögerung statt, das macht kein Bankräuber mit.“ Einbruchsversuche wie jüngst in der Nachrodter Filiale scheitern entsprechend. „Es ist kein Geld zu holen. Wir haben nur Ärger mit dem beschädigten Gebäude und eventuellen Verwüstungen.“

Schlimm hatte es 2019 auch die Volksbank-Filiale in Neuenrade-Affeln erwischt, nachdem Täter dort den Geldautomaten gesprengt und damit gleichzeitig schwere Schäden am Interieur verursacht hatten. Wenige Wochen später versuchten Täter es in Küntrop – auch dort entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde zur großen Erleichterung des Volksbank-Teams niemand.

Runder Tisch mit Politik und Banken

Welche Sicherungsmaßnahmen die Sparkassen und Banken umsetzen, ist keinesfalls willkürlich. Man orientiere sich an den Ergebnissen eines „Runden Tisches“, wie Volker Schnippering erklärt. Im vergangenen November waren dazu erstmals Vertreter von Politik, der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention, der Deutschen Kreditwirtschaft, der Deutschen Bundesbank, des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft sowie Mitglieder der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes zusammengekommen und hatten einen Maßnahmenkatalog erarbeitet. „Das passiert alles sehr, sehr einvernehmlich“, betont Schnippering. Alle Teilnehmer hatten die Maßnahmen unterzeichnet und sich auf die „schnellstmögliche Umsetzung“ verständigt. Ein Zwischenfazit solle erst im Juni 2023 gezogen werden. Dass die Innenministerien jetzt sofortige Schutzmaßnahmen fordern und von einer gesetzlichen Pflicht sprechen, irritiere auch einige Banken.