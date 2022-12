Häftling im Rollstuhl sieht sich „als Opfer“

Schuss auf der Steinert-Kirmes: Belastende Aussage verschoben

Von: Olaf Moos

Teilen

Der „Stinkefinger“: Selbst im Gerichtssaal demonstriert der bislang schweigsame Angeklagte seine Haltung. © Olaf Moos

Am zweiten Tag im Strafprozesses gegen vier junge Männer, denen zahlreiche bewaffnete Raubüberfälle in Lüdenscheid, Hagen und Düsseldorf zur Last gelegt werden, legen die Richter die erste vorläufige „Marschrichtung“ für das Verfahren fest.

Lüdenscheid - Die Lage ist angespannt im Saal 201 des Landgerichts. Angehörige der vier Angeklagten sitzen erneut im Zuschauerraum und werfen finstere Blicke in die Runde. Acht Justizwachtmeister bewachen drei der jungen Männer. Vier stämmige und maskierte Aufpasser sind zusätzlich allein für den vierten Angeklagten zuständig. Der wird wieder gefesselt, mit Helm und Spuckschutz und an einen Rollstuhl fixiert, herein gebracht.

Vor diesem Hintergrund erscheint den Richtern der 1. großen Jugendstrafkammer die Eskalationsgefahr offenbar unkalkulierbar. Die angekündigte Aussage, mit der der 18-jährige Mandant des Strafverteidigers Andreas Trode seinen gleichaltrigen mutmaßlichen Komplizen öffentlich als Todesschütze von der Kirmes benennen wollte, fällt aus.

Schuss auf der Steinert-Kirmes: Belastende Aussage verschoben

Nach Informationen unserer Zeitung hat der Kammer-Vorsitzende, Richter Jörg Weber-Schmitz, im Vorfeld insistiert – und den brisanten Sachverhalt vorerst ausgeklammert. Das inoffizielle Rechtsgespräch mit den Prozessbeteiligten vor wenigen Tagen hat immerhin ergeben, wie die Angeklagten aussagen und mit welchem Strafmaß sie jeweils zu rechnen haben.



Trodes Mandant will demnach voraussichtlich die Beteiligung an zwei bewaffneten Raubüberfällen gestehen, mit der Ermittlungsbehörde kooperieren und umfangreiche Angaben zu zwei weiteren Verbrechen sowie zu dem tödlichen Vorfall auf der Kirmes Hohe Steinert machen. Die Richter stellen im Gegenzug in Aussicht, die Strafe abzumildern. Doch Weber-Schmitz stellt klar: Es wird mindestens fünf Jahre für den 18-Jährigen geben.

Dessen Bruder (23), verteidigt von Rechtsanwältin Julia Kusztelak, kündigt ebenfalls ein Geständnis an – und bemüht sich um seine Verlegung in eine andere Haftanstalt. Im Wuppertaler Jugendgefängnis Ronsdorf, sagt die Verteidigerin, „gibt es Stress“.



Der Richter kündigt an, sich für eine Verlegung einzusetzen – und nennt ein mögliches Strafmaß für die Teilnahme des 23-Jährigen an fünf bewaffneten Raubüberfällen: „Eine empfindliche Gesamtstrafe im zweistelligen Bereich.“



Häftling im Rollstuhl sieht sich „als Opfer“

Weniger ergiebig ist das Rechtsgespräch über den 22 Jahre alten Häftling im Rollstuhl verlaufen. Sein ursprünglicher Verteidiger, Anwalt Friedhelm Wolf aus Kierspe, hat das Mandat aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Als Nachfolger tritt der Jurist Martin Düerkop aus Iserlohn auf. Wie der Richter erklärt, gebe es „keine Auskünfte zum Aussageverhalten“ des Mandanten. Es sei bislang „nicht möglich, mit ihm zu sprechen“, er sehe sich „als Opfer“.



Der Vierte (18), dem aller Voraussicht nach die Tötung des Kirmesbesuchers zur Last gelegt werden wird, muss sich zunächst für die Beteiligung an acht Überfällen verantworten. Er sei „wenig vorbelastet“, sagt der Vorsitzende. Der Erziehungsgedanke müsse bei der Entscheidung eine Rolle spielen. Denkbar sei ein Strafmaß von etwa fünf Jahren. Der 18-Jährige schweigt.

Die beiden Brüder erklären dem Gericht ausführlich, was sie zu ihren Taten getrieben hat. Die erste Zeugin auf der langen Liste, eine 31-jährige Kripo-Beamtin, offenbart ihre Ermittlungsarbeit in erstaunlichem Detailreichtum.

Bericht folgt