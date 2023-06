Schulsturm der Abiturienten von Scholl, Zepp und BGL – die Fotos

Von: Stefan Herholz

Lüdenscheid - Am Donnerstag, 15. Juni, erhalten die frisch gebackenen Abiturienten des Geschwister-Scholl- und des Zeppelin-Gymnasiums ihre Zeugnisse. Am Freitag folgt die Zeugnisübergabe an die Abiturienten des Bergstadt-Gymnasiums.

Vor den offiziellen Festlichkeiten, zu denen am Freitag (BGL) und am Samstag (Zepp/Scholl) auch die Abi-Bälle gehören, feierten die Abiturienten der drei Lüdenscheider Gymnasien am Mittwoch aber erst einmal sich selbst.

Zunächst stürmten sie am Vormittag zum Auftakt ihre Schulen, anschließend zogen sie gemeinsam in die Innenstadt.



