Schulsozialarbeit auch im nächsten Jahr

Lüdenscheid - Nach dem Vortrag von Christine Kirchner, Maria Dräger, Petra Golla, Christiane Bechler und Dirk Schaefers hatten die Mitglieder des Schul- und Sportausschusses am Dienstagabend keinen Zweifel daran, dass die Schulsozialarbeit auch 2018 fortgesetzt werden muss.

Fachbereichsleiter Matthias Reuver wies zwar darauf hin, dass noch eine Deckungsvorschlag für die zu erbringenden gut 58.000 Euro erbracht werden müsse. Doch Ausschussvorsitzender Jens Voß (SPD) erklärte mit der Unterstützung des gesamten Gremiums, dass dies angesichts des geschilderten Bedarfs wohl keine Frage sein dürfte.

Christine Kirchner, Fachdienstleiterin der Beratungsstelle, hatte zuvor Zahlen sprechen lassen: So kommen 50 Prozent der Kinder aus den vier Grundschulen Tinsberger Schule, Knapper Schule, Pestalozzischule und Westschule aus Familien mit geringen Einkünften. Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes wurden im vergangenen Jahr 772 Anträge gestellt: „Die Tendenz ist steigend“, betonte Kirchner. Insgesamt werden – auch an weiterführenden Schulen – 2104 Kinder und Jugendliche unterstützt, allein an den genannten Grundschulen 447 – auch hier Tendenz steigend, betonte Kirchner. Ihr Team stellte mehrere Projekte vor.

Grundsätzlich geht es darum, benachteiligten Schülern unabhängig von ihrer sozialen Herkunft Bildungs- und Entwicklungschancen zu eröffnen. Auch die Beratung von Lehrern und Schulleitungen gehört zum Spektrum des Beraterteams. 3,5 Stellen werden aus dem Fördertopf des Bundes und Landes finanziert. 2015 teilten sie sich mit zwei Stellen für die Grundschulen, eine für die Realschulen und eine halbe Stelle für die Gymnasien auf. Ein Kooperationspartner sicherte das Projekt an der Friedensschule. Bis Ende dieses Jahres ist die Schulsozialarbeit finanziell abgesichert.

Allerdings wurde laut Verwaltung aufgrund einer Kürzung der Mittel gegenüber den Vorjahren und gestiegener Personalkosten die Schulsozialarbeit für die Gymnasien ab 2016 eingestellt, ebenso wurden Mittel für die Friedensschule gekürzt.

Das Land hat das Programm „Soziale Arbeit an Schulen“ nun zwar um das Jahr 2018 verlängert, aber es fällt der genannte Eigenanteil von rund 58.000 Euro an.