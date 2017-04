Schulpolitik: „Ich hätte mich für G9 entschieden“

Schüler des BGL schilderten den Landtagskandidaten ihren Schulalltag und stellten Fragen an die Politiker.

Lüdenscheid - „Wir möchten Schüler und Politiker zusammenbringen, ihnen die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und den Kandidaten wiederum Ideen und Anregungen mit auf den Weg zu geben.“ Vor diesem Hintergrund hatte die Schülervertretung des Bergstadt-Gymnasiums um Mathis Goj, Nic Schnippering und Sophie Spickenbom im Vorfeld der Landtagswahl am 14. Mai zur Diskussion eingeladen.

Und alle fünf Kandidaten – Gordan Dudas (SPD), Ralf Schwarzkopf (CDU), Angelika Schwab (Bündnis90/Grüne), Michael Thomas-Lienkämper (Linke) sowie Angela Freimuth (FDP) – waren der Einladung gefolgt.

Im Mittelpunkt des Vormittags stand natürlich die Schulpolitik und damit die G8/G9-Diskussion. Eindrucksvoll schilderten Schülerinnen und Schüler ab dem Jahrgang 8, wie sie die verkürzte Schulzeit und die damit verbundenen Probleme empfinden: auf der einen Seite mehrmals in der Woche Unterricht bis in den späten Nachmittag, dazu Hausaufgaben und zunehmender Druck im Vorfeld des Abiturs, auf der anderen Seite kaum Zeit für soziale Kontakte und Freizeit bis hin zur Aufgabe langjähriger und geliebter Hobbys – „das Leben dreht sich nur noch um Schule, das Sozialleben findet kaum noch statt. Hätte ich eine Wahl gehabt, hätte ich mich für G9 entschieden“, so der Tenor der Schüler. Vorteile wurden von den Schülern hingegen kaum benannt.

„Warum wurde G8 damals eigentlich eingeführt?“, lautete denn auch die Frage einer Schülerin. Aber auch die Probleme des Schulstoffs, der einerseits nicht überarbeitet wurde, andererseits aber Themen im Hinblick auf ein späteres Studium vermissen lasse, kam von den Schülern auf den Tisch – ebenso wie die Frage, warum es in Deutschland kein einheitliches Schulsystem gebe.

Die Landtagskandidaten hatten natürlich Gelegenheit, ihre schulpolitischen Pläne vorzustellen – angefangen bei einem flexiblen Modell (SPD und Grüne) über das Festhalten an einem überarbeiteten G8 mit Optionen der Schulen vor Ort (CDU und FDP) bis hin zu einem längeren gemeinsamen Lernen (Linke). Alle zeigten Verständnis für die Schüler und waren sich einig, dass Bildung finanziell und qualitativ gestärkt werden müsse.