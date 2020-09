Schulleiter begeistert: Fast alle tragen Maske

Auch weiterhin das Bild in den Klassenräumen der Adolf-Reichwein-Gesamtschule: Die Schüler bleiben dabei, die Masken auch im Unterricht zu tragen.

Lüdenscheid - Seit Dienstag ist die Maskenpflicht während des Unterrichts an den weiterführenden Schulen ausgesetzt. Doch wie gehen die Schüler mit dieser neuen Situation um?

Um sich davon ein ausführliches Bild zu machen, hat Frank Bisterfeld am Dienstagmorgen allen Klassen seiner Adolf-Reichwein-Gesamtschule einen Besuch abgestattet. „Ich bin mit sehr gemischten Gefühlen in die Schule gekommen“, gibt der Schulleiter zu. Was er dann jedoch sah, begeisterte ihn.

„Schätzungsweise 98 Prozent der Schüler haben die Masken auch weiterhin im Unterricht getragen“, schildert Bisterfeld seine Beobachtungen. „Es ist nicht einfach, einen alten Schulleiter wie mich zu begeistern. Aber meine Schüler haben das heute geschafft. Ich hatte teilweise schon Gänsehaut.“

+ Zeigt sich begeistert von der Solidarität seiner Schüler: ARG-Schulleiter Frank Bisterfeld. © J. Salzmann

Auf Anweisung passierte das Tragen der Nase-Mund-Bedeckung nicht, stellt Bisterfeld klar: „Ich habe keinen Elternbrief aufgesetzt oder ähnliches getan. Das ist die freie Entscheidung von unseren Schüler gewesen.“

Natürlich gebe es auch vereinzelt Kinder, die aufgrund von Atemwegsproblemen auf das Tragen der Maske verzichten, doch das seien lediglich Einzelfälle. „Die Schüler übernehmen solidarische Verantwortung und das macht mich als Schulleiter sehr stolz.“