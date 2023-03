Schulhöfe in Lüdenscheid sollen „jugendfreie Zonen“ bleiben

Von: Olaf Moos

Das Schulgelände der Pestalozzischule wurde in der Vergangenheit schon mehrfach wüst hinterlassen. © Nougrigat

Der Jugendhilfeausschuss des Rates sprach sich dafür aus, dass Schulhöfe außerhalb der Schulzeiten nicht von Jugendlichen als Treffpunkt genutzt werden sollen. Dadurch soll Vandalismus auf den Schulhöfen vorgebeugt werden.

Lüdenscheid – Die Schulhöfe der Stadt sollen „jugendfreie Zonen“ bleiben. Das ergab am Dienstag eine Frage des Stadtjugendrings an den Jugendhilfeausschuss des Rates.

Bei der Aktion „Was los!?-Postbox“ des Stadtjugendrings und des städtischen Jugendamtes, an der Mädchen und Jungen sich mit inzwischen 70 Eingaben beteiligt haben, war die Frage nach der Nutzung von Schulhöfen außerhalb der Schulzeiten einer der aktuellen Schwerpunkte. Das teilte Nicola Halor vom Stadtjugendring mit.

Doch der zuständige Fachbereichsleiter Matthias Reuver verwies in seiner Antwort unter anderem auf die „Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ der Stadt. Demnach ist das Betreten eines Schulgeländes in der Zeit zwischen 21.30 und 7 Uhr verboten. Und auch bis 21.30 Uhr dürfen Kinder offiziell ausschließlich „im Rahmen der Schulpflicht“ und bis zu einem Alter von zwölf Jahren auf die Schulhöfe. Der Grund für die rigide Haltung im Rathaus liegt offenbar in schlechten Erfahrungen mit Vandalismusschäden und Verschmutzungen.

Doch immerhin hat der Stadtjugendring mit dem Vorstoß in der öffentlichen Fragestunde eines erreicht: Ausschussvorsitzende Tanja Tschöke sagte Nicola Halor zu, Fragen, Anregungen und Themenideen des Vereins bei Bedarf regulär auf die Tagesordnung des Gremiums zu setzen.