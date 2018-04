Smartphone-Nutzung an Schulen: Regeln noch "hemdsärmelig"

Lüdenscheid - Die Digitalisierung macht auch vor dem Leben in der Schule nicht Halt. Nach den Vorstellungen der NRW-Landesregierung sollen Schüler demnächst ihre eigenen Smartphones, Tablets oder Laptops im Unterricht verwenden. Noch gelten an den Lüdenscheider Schulen unterschiedliche Regeln.

Die beziehen sich aber in erster Linie auf die private Nutzung der Endgeräte – und sind von Verboten und Ausnahmen geprägt.

Gemeinsam ist den weiterführenden Schulen das: Erlaubt ist der Blick ins Display nur, wenn das zu einem „pädagogischen Mehrwert führt“, wie Beatrice Rische vom Geschwister-Scholl-Gymnasium sagt – wenn also im Unterricht Ansichtsmaterialien gebraucht oder Problemlösungen in freier Arbeit entwickelt werden sollen.

Nur auf „ausdrückliche Aufforderung“ der Lehrer

Am Bergstadt-Gymnasium ist nach Worten des Schulleiters Dieter Utsch ein Klassensatz Tablets für den Unterricht verfügbar. Auch am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg am Raithelplatz ist der Gebrauch digitaler Medien nur auf „ausdrückliche Aufforderung“ der Lehrer gestattet, sagt Leiterin Ursula Wortmann-Mielke.

Der private Umgang mit Smartphone & Co. ist an den Schulen streng reglementiert. Am Zeppelin-Gymnasium etwa gilt: Das Handy darf mitgebracht werden, muss aber ausgeschaltet im Tornister liegen. Wer dagegen verstößt, auch in den großen Pausen, muss sein Gerät zeitweise abgeben.

Oberstufenschüler am Staberg allerdings dürfen in ihren Freistunden telefonieren oder Nachrichten verschicken, allerdings nur in der Mensa. Am BGL steht die ehemalige „Raucher-Insel“ für die Telekommunikation zur Verfügung.

Am Raithelplatz – Ursula Wortmann-Mielke: „Wir haben erwachsene Schüler“ – darf in der Pause auf dem Schulhof telefoniert oder geschrieben werden. Fotos oder Videos herzustellen, ist allerdings auch hier untersagt.

Mit ihren Regeln wollen die Schulleitungen vor allem der Gefahr von Cyber-Mobbing oder der Verbreitung gewaltverherrlichender oder pornographischer Erzeugnisse begegnen. Beatrice Rische sagt, am „Scholl“ sei das Lernen für den richtigen Umgang im Medienkonzept verankert.

"Medien-Scouts" am Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nach dem Vorbild der Streitschlichter-Konzepte seien Schüler als Medien-Scouts ausgebildet worden, die als Ansprechpartner fungieren. Seit Beginn der Maßnahme sei ein „deutlicher Rückgang“ der Zahl der Problemfälle zu beobachten. Und damit das Kollegium technisch auf „Ballhöhe“ mit seinen Schützlingen ist, lassen sich die „Scholl“-Lehrer in puncto Digitalisierung fortbilden.

Vor dem Hintergrund der politischen Initiative aus Düsseldorf sind für „Zepp“-Chef Sebastian Wagemeyer noch viele Fragen offen. Auch die, wer schuleigene Geräte wartet, wie Datenschutz gewährleistet wird oder über Wlan-Zugänge Filter für Art und Dauer der Nutzung aktiviert werden können.

Für BGL-Chef Dieter Utsch ist klar: „Der Schulträger hat kein Geld, um flächendeckend Geräte zur Verfügung zu stellen.“ Und einheitliche Regeln gebe es auch noch nicht. „Im Moment machen wir das alles noch hemdsärmelig.“