Schule an der Höh lädt zum Gartentag ein

Pflanzenverkauf und Aktionen

+ © Köller Viktoria Klein, Louisa Mikus und Nicole Hildebrand (von links) sind an den Vorbereitungen beteiligt. © Köller

Lüdenscheid - Selbst gezüchtete Blumen, Kräuter und Gemüse – das und vieles mehr bietet der Gartentag der Schule an der Höh am Mittwoch, 10. Mai, von 10 bis 12 Uhr allen Besuchern. Organisiert wird die Veranstaltung an der Bonhoeffer Straße von der AG „Arbeitslehre Garten“ und weiteren Helfern.