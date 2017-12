Schulbus-Verkehr stellt Alleinerziehende vor große Probleme 

Lüdenscheid - Als allein erziehende Mutter ist sie weitgehend auf sich gestellt, der achtjährige Sohn hat Förderbedarf und besucht die Mosaikschule. Trotzdem hat die Lüdenscheiderin Anthoula Korosteli (27) es gegen viele Widerstände geschafft, eine Ausbildung zu absolvieren und eine feste und volle Arbeitsstelle zu ergattern. Doch jetzt droht das Glück zu kippen. Schuld sind die Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der Schülerfahrkostenverordnung.

Die Lage ist vertrackt für die junge Mutter und ihr Kind. Die beiden wohnen an der Straße Zum Brauberg nahe dem Steinbruch. So lange Anthoulas Sohn die Grundschule Lösenbach besuchte, war alles geregelt. Denn die Lüdenscheiderin konnte sich darauf verlassen, dass ihr Sohn im offenen Ganztagesbetrieb der Schule bis 16 Uhr betreut ist und sie beruhigt ihrer Arbeit nachgehen kann.

Ganztagesbetreuung erst ab Klasse 5

Doch als sich herausstellte, dass der Kleine besser die Gevelndorfer Mosaikschule besuchen soll, begannen die Probleme. Denn dort gibt es eine Ganztagsbetreuung erst ab der Sekundarstufe 1, also ab dem 5. Schuljahr. Anthoula Korosteli, angewiesen auf ihren Job, ging „Klinken putzen“. Schließlich brachte sie ihr Kind für den Nachmittag im Hort des Familienzentrums Hebberg an der Leifringhauser Straße unter.



Bloß: Der Schulbus, der den Achtjährigen morgens in der Lösenbach abholt, bringt ihn mittags genau dorthin zurück – und nirgendwo anders hin. Die Mutter sagt: „Ich muss ständig Bekannte und Verwandte bitten, ihn dann zu Hause abzuholen und zum Hort zu bringen.“ Lange gehe das aber nicht mehr gut, die Hilfsbereitschaft stoße vermehrt an Grenzen.

Verwaltungsvorschrift als Hindernis

Nach Auskunft des Märkischen Kreises, Träger der Mosaikschule, sei es nicht möglich, den Jungen von der Schule zum Hort zu fahren. Pressesprecher Hendrik Klein: „Wir übernehmen nur den Transport von der Wohnung zur Schule und zurück zur Wohnung.“ So stehe es in Paragraph 7 der Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der Schülerfahrkostenverordnung (VVzSchfkVO). Notfalls müsse sich Anthoula Korosteli an das städtische Jugendamt wenden, das den Hortplatz bereit hält.

Kein Hol- und Bringdienst für Hortplätze

Doch Stadt-Pressesprecherin Marit Schulte sieht keine Chance. „Für Hortplätze gibt es grundsätzlich keinen Hol- und Bringedienst.“ Das sei früher anders gewesen, als die Kinder noch von der Schule zum Hort gefahren worden sind.



Von der Schule zur Wohnung in der Lösenbach sind es 6,5 Kilometer, von der Schule zum Familienzentrum Hebberg 6,4 Kilometer. Eine Lösung scheint für die junge Mutter noch viel weiter weg zu sein. „Dann muss ich aufhören zu arbeiten.“