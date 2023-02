Hauptschule Stadtpark optimistisch

Schulanmeldungen in Lüdenscheid: Riesenansturm an einem Gymnasium

Von: Susanne Kornau

Vor der Anmeldephase stellen sich die weiterführenden Schulen an Infotagen ausgiebig vor. Ob das Angebot der jeweiligen Schule Eltern und Kinder überzeugen konnte, spiegelt sich in den Anmeldezahlen wider. © Björn Othlinghaus

Sie werden in jedem Frühjahr mit Spannung erwartet: die Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen. Als Trendbarometer sind sie gleichwohl immer nur eine Momentaufnahme.

Lüdenscheid - Schwankungen von Jahr zu Jahr gehören dazu, eine Ursachenanalyse, warum in einem Jahr eine Schule gefragter ist als die andere, ist selten monokausal. In diesem Jahr ist das Bergstadt-Gymnasium (BGL) an der Saarlandstraße mit bislang 160 Anmeldungen für den neuen Jahrgang 5 der Spitzenreiter in der Gunst der Eltern und Schüler. „Wir gehen damit an die oberste Grenze“, sagt Schulleiter Dieter Utsch, der fünf fünfte Klassen bildet. „Wir sind sehr froh und glücklich über die Resonanz“, sagt Utsch: „Jetzt müssen wir damit verantwortungsvoll umgehen.“ Abgezeichnet habe sich das große Interesse bereits beim sehr gut besuchten Infotag. Zusätzlich wird das BGL noch 60 Schüler aus der Region in einer Stufe für den Übergang vom acht- aufs neunjährige Gymnasium bündeln.

Am stärksten eingebrochen sind die Anmeldezahlen diesmal beim Zeppelin-Gymnasium. Nur noch 42 Anmeldungen (im Vorjahr waren es 82) führen dazu, dass die 5er nur zweizügig werden. „Die Anmeldungen sind hinter unseren Wünschen zurückgeblieben“, kommentiert das Schulleiter René Jaques. Dabei sei man frisch Erasmus-zertifiziert, habe ein sehr engagiertes Kollegium und die Versorgung mit neuen Lehrern sei so gut, dass es im kommenden Schuljahr keine Unterrichtsausfälle mehr gebe. „Es ist wie es ist“, sagt er, findet es aber „ein bisschen schade, dass keine Dreizügigkeit möglich ist“.



Nebenan, im Geschwister-Scholl-Gymnasium, hat man das Vorjahres-Tief mit 46 Anmeldungen überwunden und kommt nun auf 65. „Es hätte mehr gehen können“, meint Schulleiterin Michaela Knaupe, aber „wir sind zufrieden“. Nur nach wie vor nicht mit dem digitalen Ausbau, der für Schulen, wie man sehe, notwendig sei, um im Wettbewerb bestehen zu können.



Hauptschule Stadtpark optimistisch

Die Adolf-Reichwein-Gesamtschule liegt mit derzeit 149 Fünftklässler-Anmeldungen nur geringfügig unter dem Vorjahreswert von 157. Für die SEK II liegen 100 Anmeldungen vor. „Das sind Rohzahlen“, sagt Schulleiter Sven Arriens, der mit weiteren Anmeldungen rechnet. Bislang ist es gut gelaufen: „Doch, wir sind zufrieden.“



Bei den Realschulen gibt es 110 Anmeldungen für die Theodor Heuss (THR), die im Vorjahr mit 95 etwas unter dem 120er-Wert von 2021 blieb. An der Richard Schirrmann gab es nur 40 Anmeldungen – ein weiterer Rückgang. 2021 hatte man 66 Anmeldungen, 2022 waren es 54. Aber auch hier können sich die Zahlen bis zum Sommer noch verändern – eine Erfahrung, die die Schulleiter immer wieder machen.



Auch die Hauptschule Stadtpark sieht daher optimistisch in Richtung neues Schuljahr: Bislang habe man zwölf Anmeldungen, sagt Schulleiter Thomas Lammers. „Ich bin immer guter Dinge. Ich hoffe, dass es bis zu den Sommerferien noch steigt. Mit allem, was über 20 ist, bin ich zufrieden.“



Mehr als das, nämlich „top zufrieden“ ist Rainer Brecht, Rektor der Freien Christlichen Realschule. 81 Anmeldungen, drei Klassen mit je 27 Schülern – „wir freuen uns“. Er führt den großen Zuspruch unter anderem darauf zurück, dass die Freie Christliche Hauptschule ausläuft; in zwei Jahren (vom Sommer an gerechnet) ist die letzte Hauptschulklasse „durch“. Mit der Weichenstellung vor drei Jahren hätten die Realschul-Anmeldungen zugenommen. Die Jahrgänge werden seither dreizügig geführt. Was noch einen willkommenen Effekt hat: „Es ist toll, dass das Gebäude weiter ausgelastet ist.“