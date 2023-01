Schulabbruch, Drogenmissbrauch, Überfälle: Angeklagte berichten über Werdegang

Von: Olaf Moos

Teilen

Symbolbild © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Am vierten Verhandlungstag im Prozess gegen eine mutmaßliche Bande von bewaffneten Räubern zeichnet sich eine deutliche Abkürzung des Verfahrens ab.

Lüdenscheid - Nach den weitgehenden Geständnissen der vier Angeklagten hat der Vorsitzende der 1. großen Jugendstrafkammer, Richter Jörg Weber-Schmitz, seine Ankündigung wahr gemacht – und alle Zeugen darüber benachrichtigt, dass sie nicht aussagen müssen.

Das heißt jedoch nicht, dass die Angaben der Opfer und weiterer Zeugen im Strafprozess außer Acht gelassen werden. Das Strafprozessrecht sieht ersatzweise die Möglichkeit vor, die Protokolle der Zeugenaussagen, die im Ermittlungsverfahren bei der Polizei entstanden sind, im Gerichtssaal öffentlich zu verlesen.



Doch auch das erscheint der Kammer offenbar zu zeitaufwendig. So überreichte Richter Weber-Schmitz jedem der beruflich Prozessbeteiligten einen dicken Stapel Papier mit allen Protokollen. Kammer, Verteidiger und die Staatsanwältin hatten sich zuvor damit einverstanden erklärt, die Aussagen im sogenannten Selbstleseverfahren in den Prozess einzuführen. Es handelt sich um Aufzeichnungen von Zeugenvernehmungen, Lichtbildvorlagen, Strafanzeigen, Sicherstellungsprotokolle, Tatort-Befund- oder Beweismittelberichte – insgesamt mehr als 20 Dokumente.



Im Rahmen der Hauptverhandlung kamen am Mittwoch abermals drei der Angeklagten zu Wort. Der Vierte war wegen wiederholter und massiver Störungen der Verhandlung in der vergangenen Woche für die Dauer der Beweisaufnahme ausgeschlossen worden. Die Schilderungen der verbliebenen 18 und 22 Jahre alten Männer über ihren jeweiligen Werdegang werden weitere Bausteine bei der Suche nach einem gerechten Urteil sein. Besonders der Umgang mit illegalen Drogen könnte für das Strafmaß einen Ausschlag geben.

Die beiden Brüder berichten über ihre Kindheit in der syrischen Hauptstadt Damaskus, wo der ältere nach dem zweiten Schuljahr mit dem Vater als Straßenreiniger arbeitete. „Ich war nicht gut in der Schule.“ Er spricht über den Krieg, die Flucht in den Irak, weiter über die Türkei nach Deutschland, wo sie 2015 in der riesigen Flüchtlingswelle landeten und Aufnahme fanden. Der Richter erkundigt sich nach ihren Bemühungen, im Gastland Fuß zu fassen.



Da kommen Sie also ins wohlige Deutschland und haben keinen Bock auf Schule.

Einer der Brüder sagt etwas über Umgang mit falschen Freunden, über „Perspektivlosigkeit“ und das „gute Gefühl“, wenn genug Drogen am Start waren. „Ich hatte keinen Bock auf Schule.“ Weber-Schmitz fasst zusammen: „Da kommen Sie also ins wohlige Deutschland und haben keinen Bock auf Schule.“



Auch der 18-Jährige, dem aller Voraussicht nach der tödliche Schuss auf der Steinert-Kirmes zur Last gelegt werden wird, schaut auf eine unruhige Vergangenheit: auf eine zerrissene Familie, die zum Teil noch in Marokko lebt, auf „falsche Freunde“ in Lüdenscheid, Schulabbruch, Alkoholmissbrauch, Rauschgiftkonsum und Raubüberfälle. „Das Geld aus den Überfällen habe ich für Drogen ausgegeben.“

Der Prozess wird am 25. Januar um 9.30 Uhr im Saal 201 fortgesetzt.