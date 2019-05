Schul-Stadtmeisterschaften in Lüdenscheid: Es geht los!

Lüdenscheid - Es geht wieder los: Von Dienstag bis Freitag ist der Sportplatz Honsel fest in der Hand der Schüler: In vier Altersklassen geht es um den Sieg bei den Schul-Stadtmeisterschaften. Den Start machen die Ältesten.

Der Auftakt der 31. Schülerfußball-Stadtmeisterschaften von Lüdenscheider Nachrichten und Sparkasse Lüdenscheid in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband könnte am Dienstag ein feuchter werden: Agrarwetter.de jedenfalls kündigt bis zum Nachmittag ein 80 prozentiges Niederschlagsrisiko – wenn auch mit trockenen Phasen – an.

Aber wenn das Finale der Altersklasse A (Jahrgänge 1999 bis 2002) gegen 18 Uhr auf der Kunstrasenanlage am Honsel angepfiffen wird, dann könnte es sogar auch wieder trocken bleiben. Kickern und Zuschauer, die bei den ältesten Nachwuchskickern der Stadt erfahrungsgemäß noch recht rar gesät sind, wäre es ebenso zu wünschen wie den Organisatoren.

Staberger träumen vom Hattrick

Sechs Mannschaften bilden am Dienstagmittag ab 13 Uhr das kleinste Starterfeld der 31. Titelkampfauflage am Honsel, die erstmals unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Dieter Dzewas steht. Ansonsten aber bleibt vieles beim Alten: Das LTV-Cateringteam sorgt erneut für die bewährte Turnierverpflegung von Aktiven – jeder Teilnehmer erhält Bons für je ein Getränk und einen Imbiss – wie Besuchern, das DRK kümmert sich um kleine und größere Blessuren.

So wird das Turnier-Wetter

Die Vorrundenbegegnungen bestreiten die Mannschaften wieder in T-Shirts der Turniersponsoren, die selbstverständlich in den Besitz der Spieler übergehen. Für die erfolgreichsten Teams, die sich für das Finale qualifizieren, gibt es wie immer besondere Preise: Siegerpokale für die Schulvitrinen und hochwertige neue Trikotsätze für die Schulen, etwa für die Landesschulwettbewerbe.

Welche Schulen holen die Stadtmeisterschaft?

Als Titelverteidiger geht das Team der Staberger Gymnasien mit seinem erfolgshungrigen Betreuungslehrer Oliver Kamp ins Rennen um den Stadttitel. Auch vor zwei Jahren hatten die Gymnasiasten vom Staberg die Nase vorn und dürfen vom Titelhattrick träumen. Vorrundenkonkurrenten in der Gruppe B sind die Kicker vom Bergstadt-Gymnasium sowie des Berufskollegs für Technik. Der Vorjahresfinalist, die „Kaufmänner“ vom Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg bekommen es in Gruppe A mit dem Gertrud-Bäumer-Berufskolleg und der Adolf-Reichwein-Gesamtschule zu tun.

Bei Spielzeiten von je zweimal 15 Minuten qualifizieren sich die beiden Gruppenersten jeweils fürs Halbfinale, in dem im Überkreuzvergleich die ersten großen Gewinner der Stadtmeisterschaften ermittelt werden, die nach dem Finale aus Händen von Stadtsportverbandsvorstand Holger Schumacher die Siegerpokale überreicht bekommen. Am zweiten Turniertag geht’s dann am Mittwochmittag in der Altersklasse B der Jahrgänge 2003 bis 2005 am Honsel mit sieben Teams um den nächsten Titel.

Das ist der Terminplan:

Den Auftakt machen am Dienstag die ältesten Schüler der Altersklasse A (Jahrgänge 1999 bis 2002) mit sechs Teams. Am Mittwoch schließt sich die Altersklasse B (Jahrgänge 2003-2005) an, in der sich ebenso sieben Vertretungen um den Stadttitel bewerben wie in der Altersklasse C (Jahrgänge 2006-2008) am Donnerstag.

Zum Abschluss und wegen der großen Fan-Kolonien wohl wieder auch Höhepunkt der aktuellen Auflage der Meisterschaft stehen sich am Freitag, 24. Mai, dann zwölf Grundschulmannschaften (Alter bis einschließlich elf Jahre am Turniertag) gegenüber.

So schön war die Stadtmeisterschaft 2018:

