Schul-Kino-Wochen:Edward Snowden und Anne Frank

Lüdenscheid - Zum elften Mal bieten die Schul-Kino-Wochen in Nordrhein-Westfalen ein Filmprogramm mit Bezügen zu verschiedenen Unterrichtsthemen sowie pädagogische Begleitmaterialien. In Lüdenscheid zeigen der Filmpalast und das Park-Theater ab dem 25. Januar zehn Spiel- und Animationsfilme, die die Medienkompetenz von Schülern aller Schulformen und Altersstufen stärken.

Höhepunkte sind für die Kinder und Jugendliche die Begegnungen mit Filmschaffenden. „Das Tagebuch der Anne Frank“ (ab 8. Klasse) erzählt zum Beispiel die Geschichte eines versteckt lebenden jüdischen Mädchens während des Zweiten Weltkriegs.

Hans Steinbichler verfilmte ihr weltbekanntes Vermächtnis mit Lea van Acken in der Titelrolle sowie Martina Gedeck und Ulrich Noethen in weiteren Rollen. Im Anschluss an die Filmvorführung am 25. Januar ab 11 Uhr im Park-Theater wird der Aufnahmeleiter Manuel Mützner von den Dreharbeiten des Films erzählen und die Fragen der Schüler beantworten.

Ebenfalls im Park-Theater ist die Drehbuchautorin Henriette Piper zu Gast, der mit der Neuverfilmung von „Das fliegende Klassenzimmer“ (ab 3. Klasse) gemeinsam mit Regisseur Tomy Wigand die Adaption von Erich Kästners Jugendroman gelungen ist. Im Anschluss an die 11-Uhr-Vorstellung am 29. Januar wird sie von der Entstehung des Kinderfilms berichten.

Außerdem laufen unter anderem Filme wie „Paddington“ bei den Schul-Kino-Wochen NRW in Lüdenscheid. „Simpel“ zum Beispiel erzählt die Geschichte eines ungleichen Bruderpaares, „The Circle“ (ab 8. Klasse) von dem Leben einer jungen Frau, die in die allumfassende Welt eines Internet-Unternehmens hineingezogen wird, „Snowden“ (ab 9. Klasse) von dem weltbekannten Whistleblower Edward Snowden, der geheime Informationen des US-Geheimdienstes NSA offenlegt.

Das Filmprogramm kann mit Hilfe des kostenlos angebotenen pädagogischen Begleitmaterials im Unterricht vor- und nachbereitet werden. Schulen können sich noch anmelden. Der ermäßigte Eintrittspreis für die Kinovorführungen beträgt 3,50 Euro, Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt.