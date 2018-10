"Schul-Bank" ade: Junge Lüdenscheider feiern im Konfettiregen 

Lüdenscheid - Ein Foto fürs Familienalbum. Abschlussschüler am Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg (ESBK) stellten sich in den Konfettiregen, es gab schließlich etwas zu feiern.

Schülerinnen und Schüler der Oberstufenklasse der angehenden Bankkaufleute wurden verabschiedet. Ende November müssen die Auszubildenden noch die schriftliche und Anfang Januar die mündliche Prüfung absolvieren.

In lustigen und würdevollen Reden blickten Schulleiter Ulrich Fröndhoff, die Klassensprecher Julia Evers und Julian Hamer sowie Klassenlehrerin Claudia Bremicker auf die Zeit am Berufskolleg zurück. Alle waren sich einig: Der Schritt in die Ausbildung war richtig und auch die Zeit am ESBK möchte niemand missen.

Im Anschluss an die Zeugnisausgabe ließen alle ihre Zeit in der Schule Revue passieren. Schulleiter Fröndhoff lobte die enge Zusammenarbeit zwischen den Ausbildungsbetrieben und der Schule und bedankte sich für die vertrauensvolle Kooperation. Alle hoffen nun auf ein erfolgreiches Abschneiden bei den schriftlichen und mündlichen Prüfungen.