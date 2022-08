Sein Schuh am Fuß eines anderen - Mann nimmt Verfolgung auf

Von: Jan Schmitz

Die gestohlenen Schuhe entdeckte der Bestohlene kurz darauf an den Füßen eines anderen (Symbolbild). © Tobias Hase/dpa-tmn

Gleich zwei Schuh-Einsätze fuhr die Lüdenscheider Polizei am Wochenende. Ein Mann wählte den Notruf, weil er seine Schuhe am Fuß eines anderen entdeckte.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend (13. August) um 18.30 Uhr. Wie die Polizei des Märkischen Kreises mitteilte, besuchte ein Mann seine Schwester, die ein Mehrfamilienhaus an der Weststraße in Lüdenscheid bewohnt. Wie es sich gehört, legte der Bruder seine Schuhe vor Betreten der Wohnung ab und stellte das Paar Schuhe draußen im Flur vor die Tür. Als er 20 Minuten später gehen wollte, waren die Schuhe weg. Frustriert und mit geliehenen Schuhe trat er den Heimweg an.

Eine Stunde später ging das Telefon der Schwester. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ihr Bruder und berichtete schier Unglaubliches. Der Bestohlene war der festen Überzeugung, dass seine Schuhe gerade auf der Knapper Straße vor ihm herliefen - an den Füßen einer anderen Person. Was ihn zusätzlich verdächtig machte: Der unbekannte Mann trug eine Tüte mit weiteren Schuhen bei sich.

Der Bestohlene blieb immer dran an dem mutmaßlichen Schuhdieb, verlor den Fremden jedoch schließlich aus den Augen. Inzwischen war auch die Polizei informiert, die sich an der Schuhsuche beteiligten, aber weder die Schuhe noch den Verdächtigen fanden.

Ein zweiter Schuh-Einsatz hatte die Polizei nur wenige Minuten zuvor ebenfalls auf den Plan gerufen. Ein Mitarbeiter einer Spielhalle an der Sauerfelder Straße meldete bei der Polizei verdächtiges Schuhwerk auf dem Geldwechsel-Automaten. Eine unbekannte Frau hatte das Paar Schuhe abgestellt und hatte den Spielsalon verlassen. Die eingesetzten Beamten nahmen die Schuhe in Augenschein. Vermutet wird, dass sie aus einem Diebstahl stammen. Es handelt sich nach Polizei-Angaben um blaue Schuhe der Marke Sketchers mitsamt diversen Etiketten - allerdings ohne Hinweis darauf, wo die Sneaker gestohlen worden sein könnten.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie können sich unter Tel. 02351/90990 melden.