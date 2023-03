Li-Lah-Loh: Schützenhalle wird zum Indoor-Spielplatz

Freuen sich auf das Li-Lah-Loh-Event in der Schützenhalle (von links): Serkan Duran, Katja Schlorff, Phillip Nieland (alle LSM), Jessica Schmidt (Jugendamt) und Felice Bucci, Pächter der Schützenhalle Loh. © Sven Prillwitz

Das Jugendamt der Stadt Lüdenscheid und die Stadtmarketing GmbH veranstalten die kostenlose Aktion am 1. April. Der Eintritt ist frei.

Lüdenscheid – Die Historische Schützenhalle Loh verwandelt sich am Samstag, 1. April, in einen Indoor-Abenteuer-Spielplatz: In der Zeit von 14 bis 19 Uhr können Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren hier nach Herzenslust spielen und toben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Der Eintritt ist frei.

Hüpfburgen, Kistenklettern, Rutschen, ein Rodeo und ein Hindernisparcours werden in der Schützenhalle laut Informationen der Stadt aufgebaut. Für weitere Abwechslung sollen darüber hinaus Stelzenläufer und Ballonkünstler – und nicht zuletzt „Lady Bug“ und „Cat Noir“ sorgen: Zwei Darsteller werden sich als Hauptfiguren der beliebten animierten Fernsehserie Miraculous verkleiden und den Kindern und Jugendlichen auch für Fotos zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus gibt es viele weitere Überraschungen und Aktionen, kündigen der Fachdienst Kinder- und Jugendförderung der Stadt Lüdenscheid und die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) an, die das Event organisieren. Für Snacks und Getränke zu familienfreundlichen Preisen sorge das Team von „Ristorante Castello“.

LSM-Chef Phillip Nieland bedankt sich im Namen der beiden Veranstalter „bei den vielen Sponsoren, die dieses Event unterstützen und allen Familien mit Kindern damit ein tolles Erlebnis ermöglichen“.

Den Indoor-Spielplatz in der Schützenhalle mit freiem Eintritt ermöglichen insbesondere die Sparkasse an Volme und Ruhr, die Stadtwerke Lüdenscheid, das Stern-Center, die Immobilienmakler Engel & Völkers und die Kanzlei Friebe – Prinz + Partner.