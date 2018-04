Darts-Event in der Schützenhalle mit Taylor und van Barneveld erst ab 18

Lüdenscheid - Die letzten Genehmigungen sind Formsache, doch das „große Ganze“ steht: Am 4. Mai steigen erstmals in der Kreisstadt die „Sauerland Dart Masters“. Doch nicht alle, die eine der mehr als 1000 Eintrittskarten für die längst ausverkaufte Schützenhalle am Loh ergattert haben, dürfen mitfeiern.

Der Grund: Zur Darts-Party sind Gäste erst ab 18 Jahren zugelassen. Im Vorverkauf haben sich aber auch zahlreiche Jugendliche Tickets gesichert. Wie viele, ist nicht bekannt.

André Westermann, Geschäftsführer des Lüdenscheider Stadtmarketings (LSM), räumt im LN-Gespräch ein, diese Beschränkung zu Beginn des Vorverkaufs „vielleicht nicht ausreichend kommuniziert“ zu haben – und kündigt an, den noch nicht erwachsenen Fans den Kaufpreis zu erstatten.

Der Grund für den Ausschluss von Kindern und Jugendlichen liegt in den Erfahrungen der Veranstalter. Westermann: „Bei den Dart-Events wird immer sehr viel Alkohol getrunken.“ Zwar gebe es in der Schützenhalle an diesem Abend – Einlass: 17 Uhr, Beginn: 18 Uhr – keinen Schnaps, doch die Fürsorgepflicht gegenüber Minderjährigen stehe an erster Stelle.

Autogrammstunde in der Sparkasse

Für Fans, die deshalb vor der Saaltür bleiben müssen, gibt es trotzdem die Chance, ihre Stars hautnah zu erleben. Wie der LSM-Chef sagt, werden der 16-fache Weltmeister Phil „The Power“ Taylor aus Großbritannien und sein niederländischer Gegner Raymond van Barneveld vor Beginn des Spektakels eine Autogrammstunde geben, und zwar ab 14 Uhr in der Sparkasse am Sauerfeld. Dabei dürfe auch fotografiert werden.

Auch in der Schützenhalle darf am Abend fotografiert werden, was das Zeug hält. Wer aber aus nächster Nähe ein Selfie von sich zusammen mit den berühmten Pfeilewerfern schießen möchte, wird dafür tief in die Tasche greifen müssen. Westermann: „Für ein Selfie nehmen die Stars jeweils 20 Euro.“

Schützenhalle nicht komplett bestuhlt

Die Schützenhalle wird für die „Sauerland Dart Masters“ nach Angaben der Veranstalter übrigens nicht komplett bestuhlt – damit mehr Publikum hineinpasst. Grund ist nach Westermanns Worten die Konkurrenz der Veranstalter in Städten wie Düsseldorf, Dortmund oder gar Berlin. Die reisenden Dart-Profis bevorzugen großes Publikum.

Auch in Lüdenscheid dürfen Gäste gegen einen der Großen antreten. Neben den beiden Stars bieten die Ausrichter am 4. Mai weitere in der Dart-Szene populäre Figuren auf.

Erwartet werden der mehrfache deutsche Meister Tomas „Shorty“ Seyler und der holländische Ex-Profi Roland Scholten. Musikalisch wird der auch am mallorquinischen Ballermann erfolgreiche Schlagersänger Rick Arena die Stimmung anheizen.