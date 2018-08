LSG sucht ihre neuen Regenten

+ © Zacharias Beim Vogelschießen am Freitag werden die Nachfolger von Königin Pia Bonkowski und Prinz Jörg Siegel ermittelt. © Zacharias

Lüdenscheid - Für die Lüdenscheider Schützengesellschaft (LSG) und ihre Freunde ist es der Höhepunkt des Jahres: Am kommenden Wochenende feiert der Traditionsverein sein Schützenfest am Loh, das bereits am Sonntag mit dem Kompaniepokal- und dem Jedermannschießen eröffnet worden ist.