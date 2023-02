Schülerin in Richtung Straße gestoßen - 52-Jährige droht Einweisung

Von: Thomas Krumm

Einer 52-jährigen Lüdenscheiderin droht nach mehreren Vorfällen die Einweisung in eine geschlossene psychiatrische Klinik. Unter anderem hat sie eine Schülerin an einer Ampel in Richtung der Straße geschubst.

Hagen/Lüdenscheid –Trotz einer schweren psychischen Erkrankung konnte eine heute 52-jährige Lüdenscheiderin viele Jahre lang selbstständig in ihrer Wohnung leben. Nun droht ihr als Folge eines Unterbringungsverfahrens im Landgericht Hagen die Einweisung in eine geschlossene psychiatrische Klinik.

Es waren verschiedene Vorfälle, die zur vorläufigen Einweisung in die forensische Klinik in Lippstadt-Eickelborn und nun vor eine große Strafkammer führten: Der schwerste und gefährlichste traf am 14. Juni 2021 eine damals zwölfjährige Schülerin, die an jenem Morgen auf dem Weg in ihr Gymnasium war. An der Fußgängerampel zwischen den städtischen Museen und dem Kulturhaus wollte sie die Straße überqueren. „Ich war auf dem Schulweg und habe an einer Ampel gewartet“, erklärte die 14-Jährige. Währenddessen kam die Beschuldigte aus Richtung Hochstraße. „Sie hat vor sich hin geredet“, erinnerte sich die Zeugin. „Es ging um die Ampel. Es sei egal, ob sie rot oder grün sei. Sie hat gesagt, dass ich einfach gehen soll. Als sie hinter mir war, hat sie mich in Richtung Straße geschubst.“ Ein Ausfallschritt verhinderte, dass die Schülerin auf die Straße stürzte. Trotz des Schocks ging die damals Zwölfjährige in die Schule: „Ich musste eine Arbeit schreiben. Es war mir wichtig, zur Schule zu kommen.“ Zunächst wollte sie die Sache auf sich beruhen lassen, obwohl sie sich „überfordert“ fühlte – „weil ich nicht wusste, warum das passiert ist“.

Beschuldigte schildert unglaubwürdiges Weltbild

Eine erste Antwort auf diese Frage kam von der Beschuldigten selber: Anfang 2021 setzte sie die Medikamente ab, die ihr die Ärzte aufgrund einer langjährigen paranoiden Schizophrenie verordnet hatten. Sie habe ihre „Freiheit wiedererlangen“ wollen, erklärte sie im Gerichtssaal. Das Mittel habe sie schläfrig gemacht. Deshalb habe sie eine „Freiheitsentscheidung“ getroffen. Ein Gespräch mit ihren Ärzten über Nebenwirkungen sei „völlig unmöglich“ gewesen.

In klaren Sätzen offenbarte die Beschuldigte bei weiteren Erklärungen ein Weltbild, das relativ weit von dem entfernt war, was die meisten Menschen als glaubwürdig empfinden würden. Eine große Rolle spielten darin angebliche Schädigungen – durch Sender, die ihr implantiert worden seien, durch damit verbundene Manipulationen und Lauschangriffe sowie durch einen angeblichen Mordversuch. Hinsichtlich des Vorfalls an der Fußgängerampel machte die 52-Jährige schwankende Angaben. Wenig glaubwürdig war diese Darstellung der Begegnung mit der Schülerin: „Ich habe die nicht geschubst. Ich habe sogar noch gesagt: ‘Jetzt kannst du über die Straße gehen. Es ist grün.’“

Die 6. große Strafkammer hat noch zwei weitere Verhandlungstage eingeplant, um weitere Vorfälle aufzuklären: einen Biss in den Finger einer Ärztin im Klinikum Lüdenscheid, einen Schlag gegen den linken Oberarm einer Krankenpflegerin, Bedrohungen von Passanten auf dem Sternplatz. Dazu kamen diverse Sachbeschädigungen sowie Beleidigungen und tätliche Angriffe gegenüber Polizisten. Noch einmal soll sie einer Frau gedroht haben, sie auf die Straße zu schubsen. Die Autofahrerin war ausgestiegen, weil die Beschuldigte gegen ihr Auto getreten habe.