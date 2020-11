Schülerin Berfin R. (15) aus Lüdenscheid vermisst: Polizei veröffentlicht Foto - Wer kann Hinweise geben?

Eine Schülerin aus Lüdenscheid wird vermisst. Eine Suche der Polizei mit Mantrailer-Hund blieb bisher erfolglos. Deshalb ist nun ein Foto veröffentlicht worden - mit der dringenden Bitte um Zeugenhinweise.

Lüdenscheid - Seit circa 18 Uhr am Mittwoch wird eine 15-jährige Schülerin aus dem Lüdenscheider Stadtgebiet vermisst. „Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, setzte die Polizei bisher auch einen Mantrailer-Hund ein“, heißt es am Abend in einer Mitteilung der Polizei. Die Suche verlief demnach aber bislang ergebnislos.

Berfin R. ist laut Polizei mit einer hellen Jeans, weißen Sneakers, einer dunkelblauen Collegejacke mit weißen Ärmeln sowie darüber einer blauen Jeansjacke bekleidet. Sie ist circa 1,69 Meter groß, 58 Kilogramm schwer, hat graue Augen, einen dunklen Teint sowie dunkelbraune, fast schwarze Haare. Sie trägt ihre Haare demnach ein wenig länger als schulterlang und offen. Außerdem sieht die Vermisste laut Polizei älter aus als sie ist.

+ Die Schülerin Berfin R. aus Lüdenscheid wird vermisst. Für das ganze Foto klicken Sie auf das Symbol oben rechts. Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise. © Poliei MK

„Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Berfin machen kann, möge bitte die Polizei unter der Notrufnummer 110 informieren“, so die dringende Bitte der Polizei.