Erleichterung nach großer Suchaktion: Vermisste Schülerin (15) aus Lüdenscheid wieder da

Die Polizei suchte am Mittwoch nach einer vermissten Schülerin und bat um Hinweise - mit Erfolg. (Symbolfoto)

[Update, 22.47 Uhr] Erleichterung in Lüdenscheid: Eine Schülerin, die am Mittwochabend vermisst wurde, ist gefunden worden.

Lüdenscheid - Wie die Polizei soeben mitteilte, wurde die vermisste 15-jährige Schülerin gegen 22.20 Uhr im Bereich Wilhelmstraße „wohlbehalten angetroffen“. Damit hat die Suche ein glückliches Ende genommen.

Seit circa 18 Uhr am Mittwoch war die 15-jährige aus Lüdenscheid vermisst worden. Die Polizei hatte eine Eigengefährdung nicht ausschließen können und für die Suche zwischenzeitlich auch einen Mantrailer-Hund eingesetzt.

Eine Frau war am Montag (9. November) in Hamm vermisst - die Suche nahm ein glückliches Ende, die Frau wurde gefunden. Auch eine 78-jährige, die Anfang der Woche das Bethanienkrankenhaus in Iserlohn verlassen hatte, und danach verschwunden war, ist wieder da.