„Culture Stage“ mit Pop und Klassik

+ © Schwager Die „Culture Stage“ am Zeppelin-Gymnasium bietet den Schülern die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen, am Piano Musiklehrer Michael Glock. © Schwager

Lüdenscheid - Die „Culture Stage“ am Zeppelingymnasium ist in regelmäßigen Abständen die Möglichkeit der Schülerinnen und Schüler, Eltern, Verwandten und Freunden zu zeigen, was musikalisch am Zepp gelehrt wird. Hatte man in der Vorweihnachtszeit zum letzten Mal zur „Culture Stage“ eingeladen und weihnachtlich-winterliche Stimmung verbreitet, so steht am kommenden Donnerstag, 8. Juni, ab 18 Uhr in der Aula des Zeppelin-Gymnasiums eher Pop auf dem abendlichen Programm.