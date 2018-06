Culture Stage am Zepp

Lüdenscheid - Alljährlich vor den Sommerferien füllt die „Culture Stage“ die Aula des Zeppelin-Gymnasiums. Musiklehrer Michael Glock zeichnete auch bei der diesjährigen Veranstaltung wieder für die Zusammenstellung des Programms, die Moderation sowie die Begleitung vieler musikalischer Darbietungen am Klavier verantwortlich.

Im Mittelpunkt der Aufführung standen neben drei Ensembles – der Gitarren AG unter der Leitung von Katja Fernholz-Bernecker und Barbara Scheidtweiler von der Musikschule Lüdenscheid, die den ersten musikalischen Block bestritt, sowie die Sänger des vokalpraktischen Kurses, die manchmal vom Schulchor mit Kindern und Jugendlichen aus den Klassen 5-7 begleitet wurden – auch zahlreiche hörenswerte Solisten.

Höhepunkt der Aufführung der Gitarren-AG war allerdings zunächst das Brasilianische Volkslied „Samba Lele“, welches Katja Fernholz-Bernecker als das Paradestück des Ensembles bezeichnete, das zwei Kompositionen aus der Feder von Marco Schmidt folgte. Begleitet von Michael Glock am Klavier folgten anschließend zwei Pop-Stücke mit dem vokalpraktischen Kurs.

Hier erntete insbesondere Blerta Krasniqui für ihre Solo-Gesangsparts bei „Agains All Odds“ von Phil Collins anerkennenden Applaus. Stimmgewaltig sangen die Damen des vokalpraktischen Kurses das bewegende Stück „Now That I’ve Seen Her“ aus dem Musical „Miss Saigon“, für das Michael Glock bei seiner Anmoderation leidenschaftlich die Werbetrommel rührte.

Mit zwei präzise gespielten Darbietungen an der E-Gitarre konnte an diesem Abend Moritz Grohnert begeistern. Seine Fassung des Stückes „Europa“ des Gitarrenvirtuosen Carlos Santana schmeichelte sich relaxt, lässig und überaus punktgenau interpretiert in die Gehörgänge des Publikums ein, gleiches galt ein wenig später für die nicht minder gelungene Adaption von „Always With Me, Always With You“ von Joe Satriani. Die beiden komplizierten Stücke meisterte Moritz Grohnert überaus souverän. Doch es gab noch mehr interessante Einzelleistungen.

Martina Jahn trug einige ihrer selbst geschriebenen, emotionalen Gedichte vor, die teils in englischer und teils in deutscher Sprache gehalten waren. Die Lyrik stammte aus ihrem E-Book „Sammlung der verlorenen Dinge“, das Anfang des Jahres erschienen ist. Gemeinsam mit den Sängern des vokalpraktischen Kurses spielten Lydia Klein (Querflöte) und Sophie Krüger (Violine) in Klavierbegleitung von Michael Glock „Das ist mein Tag“ von Udo Jürgens, welches einer Sängerin des vokalpraktischen Kurses gewidmet war, die an diesem Tag ihren Geburtstag feierte.

Hoch emotional brachte Sängerin Michelle Bölling schließlich Gregor Meyles Lied „Keiner ist wie du“ zu Gehör, und Schulleiter Sebastian Wagemeyer interpretierte in Begleitung von Michael Glock am Klavier das Beatles-Werk „The Long And Winding Road“. Im Anschluss an den offiziell letzten Song „I Just Can’t Stop Loving You“ von Michael Jackson, bei dem der vokalpraktische Kurs und der Schulchor noch einmal gemeinsam zu hören waren, forderte das begeisterte Publikum eine Zugabe ein, die mit „Granade“ von Bruno Mars geliefert wurde. Bestandteil der Veranstaltung war die Siegerehrung zum Fotowettbewerb, der inzwischen regelmäßig in jedem Jahr durchgeführt wird. Die Sammlung nach dem Konzert, das keinen Eintritt kostete, kam der Flüchtlingshilfe der Diakonie zugute.