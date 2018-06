BGL-Theaternachwuchs überzeugt

Die Geisterritter in der Pausenhalle des BGL - der Theaternachwuchs zeigte ein schönes Stück.

Lüdenscheid - Mit der Adaption einer Geschichte von Bestsellerautorin Cornelia Funke überzeugte das Mittelstufentheater „bergsta(d)tisten“ in der Pausenhalle des Bergstadt-Gymnasiums. Das Stück „Die Geisterritter“, das Lehrer Lukas Fenster, unterstützt bei der Bühnentechnik von Schüler Lukas Hönscher, mit dem Ensemble im Laufe von fast einem Jahr einstudiert hatte, bot alles, was einen unterhaltsamen Theaterabend ausmacht: Grusel, Action, Spannung und Spaß.

Alle rund 20 Beteiligten vor und hinter der Bühne hatten an der Produktion ausschließlich nach der Schule oder am Wochenende in ihrer Freizeit gearbeitet. Erzählt wurde die Geschichte des Jungen John (Jan Saganowski und Leonie Raßmussen), der auf ein Internat geschickt und dort von einem Geisterritter heimgesucht wird.

Zusammen mit Ella (Liane Pohl) und deren Oma Zelda (Lina Ouhbi) erwecken sie einen anderen, ihnen wohlgesonnenen Geisterritter zum Leben, der dem Schurken und seinen Schergen den Garaus machen soll. Einmal mehr konnte das Stück auch in optischer Hinsicht mit einem tollen Bühnenbild sowie effektvollen Kostümen und Masken punkten, für die die „Schminkies“ des bretterhaus-Ensembles, in dem die Oberstufenschüler des BGL aktiv sind, unter der Leitung von Julia Pütz verantwortlich zeichneten.

Da das BGL-Ensemble wie immer keinen Eintritt von den Besuchern verlangte, wurde am Ausgang eine Spende zugunsten der Theatergruppe eingesammelt.