Schüler wollen Abschiebung nach Armenien verhindern

Lüdenscheid - „Vielfalt leben“ lautet der Leitgedanke des Gertrud-Bäumer-Berufskollegs am Raithelplatz. Doch genau dieses Grundmotiv sieht die Schülervertretung (SV) akut bedroht. Denn zwei Mitschülern – Gregor (19) und Lillit (17) – droht die Abschiebung nach Armenien. In den nächsten zwei bis vier Wochen muss die Familie damit rechnen, Deutschland zu verlassen. Die SV will das nicht hinnehmen.

Schülersprecher Malte Willms: „Wir suchen gemeinsam nach Möglichkeiten, wie wir eine Aufschiebung erzielen können.“ Ein Ausbildungsplatz würde beide diesem Ziel näher bringen.

Vor 18 Monaten kam die Familie nach Lüdenscheid, seit Beginn des Schuljahres sind die Geschwister in einer der drei internationalen Förderklassen am Gertrud-Bäumer-Kolleg, um Deutsch zu lernen. Gregor hat in Armenien die Fachoberschulreife erlangt. Der Abschluss wird hier anerkannt. Seine Schwester verfügt über den Hauptschulabschluss. „Wir fühlen uns hier in der Gemeinschaft ausgesprochen wohl und haben viele neue Freunde gefunden“, sagt Gregor. Für Anfang März hat er einen Praktikumsplatz bei einem Elektriker, seine Schwester möchte parallel im Einzelhandel beginnen.

Michael Keylock, Klassenlehrer der internationalen Förderklasse, ergreift heute als Privatmann die Initiative und fährt mit der Familie nach Köln zu einem renommierten Rechtsanwalt, der seit vielen Jahren mit Asylverfahren vertraut ist. „Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Aufschiebung erreichen können. Wir wollen neue Menschen kennenlernen und schicken sie dann wieder weg, wenn sie sich hier integriert haben und unsere Sprache sprechen. Das passt doch nicht zusammen.“

Schulleiterin Ursula Wortmann-Mielke und ihre Stellvertreterin Stephanie Sperlich begrüßen den Einsatz der SV. „Es freut mich, wenn sich Schüler für ihre Mitschüler einsetzen und dabei Perspektiven entwickeln wollen.“ Genau dieses Verhalten entspreche dem Leitgedanken des Kollegs. „Die menschliche Seite ist nachvollziehbar.“ Gleichzeitig macht die Schulleitung aber deutlich, dass Entscheidungen, die aufgrund des geltenden Rechts getroffen wurden, nicht in Frage gestellt werden.

„Über rechtsstaatliche Beschlüsse können wir uns natürlich nicht hinwegsetzen“, betonen auch Malte Willms und seine SV-Kollegin Alyssa Pederzolli. „Trotzdem wollen wir nichts unversucht lassen, um beiden hier eine Zukunftsperspektive zu bieten.“ Während einer Schülerversammlung des Berufskollegs am kommenden Mittwoch in der Aula will die SV über die aktuelle Lage informieren und das weitere Vorgehen im einem großen Kreis absprechen. Gregor und seine Schwester sind trotz der augenblicklich herrschenden Ungewissheit über ihr Bleiberecht froh, die Schüler an ihrer Seite zu wissen. „Es wäre toll, wenn wir einen Ausbildungsplatz finden würden.“