Schüler der Staberger Gymnasien feiern ihr bestandenes Abitur

Lüdenscheid - Unter dem Motto „Suit up – it’s gonnABI legendary“ feierten die Staberger Gymnasien am Wochenende ihren Schulabschluss. Sowohl für die Zeugnisvergabe am Freitag, als auch für den Abiball am Samstag hatten sich die Abiturienten ein buntes Programm überlegt.

Zu dem Lied „Hall Of Fame“ von The Script liefen die Schüler vom Staberg in den Saal des Kulturhauses ein. Danach gab es direkt ein kurzes Klaviervorspiel von Stefan Cieslik, der auch alle weiteren musikalischen Einlagen des Abends weiter begleitete, und von Veronika Müller. Eleni Diamantaki und Christina Chalkidou sangen zweistimmig den Klassiker von Mariah Carrie und Whitney Houston „When You Believe“. Die Abiturienten und deren Familien belohnten sie mit viel Beifall.

Die Schulleiterin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, Michaela Knaupe, hielt danach eine Rede, in der sie allen Lehrern und Eltern für ihre Unterstützung während der Schullaufbahn dankte und den Schulabsolventen alles Gute für ihren weiteren Weg wünschte. „Wir brauchen junge, verantwortungsbewusste Chaos-Schaffer wie euch, die sich neuen Herausforderungen stellen und daran wachsen.“ Die Jahrgangsstufensprecherinnen Kari Lenke und Dilara Yaman betonten, was Michaela Knaupe schon anklingen ließ: Die Stufe war chaotisch, alles lief nie so richtig nach Plan und trotzdem stehen sie nun auf der Bühne und nehmen ihr Abiturzeugnis entgegen. Sie dankten den Hausmeistern, Sekretärinnen, Lehrern, ihren „Stufenpapis“ und den Eltern für deren Beistand und Hilfe, denn „ohne sie alle wäre das nicht möglich gewesen“. Auch sie bekamen für ihre Rede eine stehende Ovation.

Schüler der Staberger Gymnasien feiern ihr Abitur Zur Fotostrecke

Um die Zeit bis zur Vergabe der Zeugnisse zu überbrücken, ging das Programm mit einem Auftritt des Schulleiters Sebastian Wagemeyer weiter. Er sang „What Makes A Man“. Dabei verlangte er aber von den Schülern, dass sie mitsingen müssen, da sie ihn überredet hatten, für sie aufzutreten. Danach ging David Covaco Fernandes mit seiner E-Geige auf die Bühne und überzeugte mit „Shape Of You“. Dann der Moment, für den alle gekommen waren: Die Zeugnisse wurden verteilt. Die fünf besten Schüler sind Jan Simeon Jöres, Tayfun Senkulak, Marleen Reinemann und Johanna Sophie Krüger, die Jahrgangsbeste ist Julia Maria Gärtner mit 882 von 900 Punkten im Abitur.