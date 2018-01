Musikschüler fahren zu "Jugend jazzt"

+ © Rutzen Marc Hewitt nimmt gleich in drei Wettbewerbskategorien teil. © Rutzen

Lüdenscheid - Marc Hewitt, Schüler der städtischen Musikschule und den Lüdenscheidern inzwischen bekannt durch die Band Formation Just about 7, nimmt gleich an drei Wettbewerbskategorien teil: In den Solowertungen Trompete und Gesang sowie als Mitglied der Big Band Footprints SL der städtischen Musikschule unter der Leitung von Thomas Wurth tritt er am 27. und 28. Januar in Dortmund beim NRW-Landeswettbewerb „Jugend jazzt“ an.