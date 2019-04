Statt Ekel: Diese Schüler bauen aus Schimmel Figuren

+ © Othlinghaus Die ARG-Schüler zeigten ein farbenfrohes und abwechslungsreiches Programm. © Othlinghaus

Lüdenscheid - Dass es an der Städtischen Adolf-Reichwein-Gesamtschule kreativ zugeht, konnten die Eltern und andere Interessierte am Mittwoch im Rahmen eines Schulkulturabends in der nahezu komplett gefüllten Mensa der Schule erleben.