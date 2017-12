Christmas Culture Stage am Zepp

Lüdenscheid - In Dur und Moll, großer und kleiner Besetzung, unterschiedlichen Klangfarben und Stimmungen besangen Schüler und Lehrer des Zeppelin-Gymnasiums in der Schulaula den Zauber der Weihnachtszeit. Aufgrund der Wetterverhältnisse bis zum Nachmittag auf der Kippe, versetzte das gefeierte „Christmas Culture Stage“-Konzert der Schule Jung und Alt in Weihnachtsstimmung. Vor ausverkauftem Haus ließen die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen alle Hektik, allen Stress der Vorweihnachtszeit vergessen.

Am Ende waren sich Ausführende und Zuhörer einig: „Gut, dass wir es (das Konzert) gemacht haben!“ Unter Gesamtleitung von Michael Glock, der auch durch das Programm führte und Chöre/Solisten einfühlsam am Klavier begleitete, glänzte die große Zepp-Familie mit ausgesucht klangschönen, anspruchsvollen Werken, die anrührten und fesselten.

Als externer Gast setzte Sopranistin Martina Glock – in Zürich, Ludwigsburg und London ausgebildet – dem Konzert mit ihrer warmen, kristallklaren Stimme, die mühelos schwindelerregende Höhen erklomm, das Sahnehäubchen auf. Grundkurse und der Leistungskurs Kunst von Uschi Jogsch-Ganslandt begeisterten zudem in der Pause mit ihrer sehenswerten „Farbrausch“-Ausstellung für die abstrakte Kunst.

Beschwingt führte die Gitarren-AG der Schule (Leitung: Katja Fernholz-Bernecker/Barbara Scheidtweiler) mit internationalen Weihnachtsliedern, darunter die bekannte Weise von „Rudolph the red-nosed reindeer“, in den Abend ein. Zart gezupft, öffneten die jungen Instrumentalisten mit ihren weihnachtlichen Weisen dem Winter Wonderland Tor und Tür. Auf hohem gesangstechnischen Niveau glänzten die vokalpraktischen Kurse der Schuljahre 16/17 und 17/18, die nach emotionalen Lovesongs aus der Feder von Bruno Mars und Alicia Keys mit Gregor Meyles „Du bist das Licht“ Mut zum Leben und inneren Leuchten auch in schweren Stunden machten.

+ Alle Schüler fingen mit ihren Vorträgen den Zauber der Adventszeit ein. © Salzmann Das gemeinsam mit Martina Glock als Solistin vorgetragene Abschlusslied „Don’t save it all for Christmas Day“ von Céline Dion, das mitten ins Herz traf, geriet zu einem Höhepunkt des Konzerts. Mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern wie „Angel’s carol“ steckten die Glocks ihre Zuhörer darüber hinaus mit dem 17/18er Kurs mit ihrer eigenen John Rutter-Begeisterung an. Schulleiter Sebastian Wagemeyer lernte die Schulgemeinschaft auf der Weihnachtsbühne als stimmgewaltigen, ausdrucksstarken Interpreten des U2 Hits „Every breaking wave“ kennen.

Auf der Trompete begrüßte sein Stellvertreter René Jaques „Mary’s boy child“ mit weihnachtlich-festlichen Klängen. Mal in Trio-Besetzung, mal in großer Schulchor-Besetzung präsentierte sich das Zepp als Schule, an der Musik und Kunst großgeschrieben werden. Nachdenkliche Töne schlugen Carla von dem Bussche (Gesang), Lucas Langbehn (Klavier) und Christopher Langs (Percussion) mit „Half the world away“ von Aurora an. Allumfassenden Weihnachtsjubel, der alles ringsumher vergessen ließ, stimmte der muntere, quirlige Schulchor (Klassen 5-7) mit „Feliz Navidad“ an. Innerste Saiten brachten die Kinder mit „The mystery of your gift“ aus dem Film „Boychoir“ (Solo-Gesang: Martina Glock) zum Klingen. Über Weihnachten hinaus wünschte der Lehrerchor allen Beteiligten mit der hebräischen Weise „Avinu Malkeinu“ ein gutes neues Jahr.

Voller Wärme und Gefühl erbaten die Lehrer, Martina Glock als herausragende Solistin und Veronika Müller an der Geige in dem tiefgründigen musikalischen Gebet Gottes Segen für das neue Jahr.